A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa obras de implantação de um novo bolsão de estacionamento e calçada em trecho da Avenida Mário Dedini, na Vila Diva, em frente ao Sesi. Nesta semana, as equipes realizaram a segunda etapa da concretagem da estrutura, avançando na melhoria que proporcionará mais conforto, segurança e organização do trânsito para pais, alunos, funcionários e frequentadores do local.

A obra integra o conjunto de ações de mobilidade urbana executadas pela Prefeitura em diferentes regiões da cidade. “Obras pequenas como essa mostram muito da sensibilidade da Administração e do gestor em perceber situações do dia a dia que fazem diferença para as pessoas. Elas são relativamente simples, mas mexem muito com o cotidiano. Essa intervenção trará mais conforto, segurança com nova iluminação e organização para quem utiliza esse espaço diariamente, seja para levar os filhos à escola, trabalhar ou frequentar o clube”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Pontos

Outros três pontos do Município também receberam melhorias recentes em mobilidade urbana. No Jardim São Fernando, foi executada a construção de calçada e bolsão de estacionamento em um trecho da Rua do Papel, entre as ruas da Blenda e do Diamante, no entorno da área do “piscinão”, equipamento que auxilia no controle de alagamentos durante períodos de chuva.

Já no Jardim das Orquídeas, a Prefeitura implantou um novo passeio público em trecho da Rua Ubirajara Alves, no entorno da Área de Bem-Estar e Lazer do bairro, enquanto no Jardim Santa Fé, a melhoria foi realizada na Rua Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza, nos fundos do CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”.