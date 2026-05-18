Americana: servidores ouvem palestra sobre impactos do uso abusivo de substâncias

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, promoveu, na última terça-feira (12), uma palestra educativa sobre Transtorno por Uso de Substâncias (TUS), abordando os riscos e as consequências do consumo de álcool e outras substâncias psicoativas no ambiente de trabalho. A atividade foi organizada pela equipe de Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e reuniu cerca de 40 servidores do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”.

A palestra foi ministrada por Ademilson Zanini, do Grupo Vida Nova – Amor Exigente, que destacou os impactos do uso abusivo de substâncias na saúde física e emocional, no desempenho profissional, nas relações interpessoais e na convivência familiar.

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O palestrante ressaltou a importância da informação e do acolhimento diante do tema. “É importante reforçar que a dependência é uma questão de saúde pública e que buscar ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza”, afirmou Ademilson.

Saúde e bem-estar

O secretário adjunto de Meio Ambiente, Carlos Zappia, destacou a importância de iniciativas voltadas à promoção da saúde e do bem-estar dos servidores. “Promover palestras sobre saúde e comportamento não é apenas uma formalidade, é um compromisso com vocês. Conhecimento é proteção e autonomia. Que as informações compartilhadas cheguem às casas de vocês, melhorando a qualidade de vida de todos”, disse.

O SESMT desenvolve um trabalho contínuo de conscientização e apoio aos servidores municipais e informou que novas rodas de conversa e ações educativas serão realizadas nos próximos meses em diferentes espaços públicos.

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