O crime arde: detidos por traficar, violência doméstica e embriaguez ao volante

Ocorrências registradas em Americana e Santa Bárbara entre sexta-feira (15) e esta segunda (18) envolveram drogas, agressões, ameaça contra gestante e porte de entorpecentes

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O 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou uma série de ocorrências de destaque entre sexta-feira (15) e esta segunda (18) nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As ações resultaram em quatro pessoas presas, um adolescente apreendido e diversas apreensões de drogas, além de casos de violência doméstica, embriaguez ao volante e porte de entorpecentes.

Vendendo drogas com menor

Uma das ocorrências aconteceu na tarde de sexta-feira (15), em Santa Bárbara d’Oeste, quando policiais militares prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas na Avenida Augusto Scomparim. A equipe recebeu denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes e flagrou o suspeito em contato com um adolescente que teria ido ao local para comprar drogas.

Durante a abordagem, os policiais localizaram porções de cocaína, maconha e dinheiro em espécie. Em buscas nas proximidades, dentro de uma lixeira residencial, foram encontradas mais porções de cocaína e crack prontas para venda. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas e o adolescente foi ouvido como testemunha.

Adolescente traficando

Ainda na quinta-feira, equipes da Força Tática apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Rua São José, também em Santa Bárbara d’Oeste. O menor tentou acelerar o passo ao notar a presença policial e acabou abordado.

Com ele foram encontrados 10 eppendorfs de cocaína, 60 pedras de crack, R$ 160 em dinheiro e um celular. O adolescente confessou que comercializava drogas em uma área de mata desde o início da manhã e permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

Queria atirar em garrafas pet

Já na manhã de sexta-feira (16), em Americana, uma equipe policial apreendeu um simulacro de arma de fogo após denúncia de que um homem estaria apontando uma arma para o alto na Rua Bilbao. Durante a abordagem, os policiais constataram que o objeto era uma pistola de pressão calibre 4.5 mm. O homem alegou que pretendia atirar em garrafas PET em um terreno próximo e acabou liberado após o registro da ocorrência.

No mesmo dia, outra equipe da PM foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Serra das Araras, em Americana. A vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro durante discussão dentro da residência. Segundo a polícia, um vizinho confirmou ter ouvido gritos e tumulto antes da chegada da viatura. Apesar da confissão do agressor, as partes foram ouvidas e liberadas após o registro da ocorrência.

Quase bateu carro em viatura

Na noite de sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste, um motorista foi preso por embriaguez ao volante e porte de drogas após avançar uma placa de parada obrigatória e quase atingir uma viatura da PM no Jardim Pérola.

Durante a abordagem, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e confirmou ter ingerido bebida alcoólica. Em buscas no veículo, os policiais encontraram duas porções de maconha. O automóvel foi recolhido ao pátio e o motorista permaneceu preso à disposição da Justiça.

Grávida agredida em SBO

Já na madrugada de domingo (18), outro caso de violência doméstica terminou em prisão em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima, que está grávida de aproximadamente dois meses, relatou que o companheiro passou a ameaçá-la e a agredi-la fisicamente durante uma discussão na Estrada do Barreirinho.

Segundo a mulher, o agressor desferiu um soco na região das costelas e a empurrou contra uma mesa. O homem negou as agressões, mas acabou preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

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