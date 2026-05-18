É HOJE! Nesta segunda (18), Carlo Ancelotti anuncia a convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, e o leitor do Portal Novo Momento já deu seu veredito sobre Neymar.

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Em enquete realizada no Instagram e em grupos de WhatsApp, 38% torcem pela volta do camisa 10, enquanto 62% não demonstram apoio ao seu retorno.

E para você: Neymar merece estar na lista?

A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo FIFA 2026 nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, em evento que terá início às 17h (horário de Brasília).

Com transmissão da CBF TV a partir das 16h, no canal do YouTube da entidade, a cerimônia fará uma celebração ao futebol brasileiro e unirá passado e presente da Amarelinha.

Ancelotti anunciará os 26 convocados para a 23º participação em Copas do Brasil

o único país a disputar todas as edições do Mundial e que irá em busca do hexacampeonato.

A convocação terá uma cobertura de imprensa à altura do que a seleção mais vitoriosa em Copas do Mundo representa para o futebol mundial. São quase 700 profissionais credenciados para o evento, entre veículos nacionais e de outros países, como Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, El Salvador, Argentina, Itália, Espanha, Chile, Bangladesh e Japão. À imprensa credenciada, mais informações aqui.

Seleção Brasileira ganha trilha inédita para a Copa de 2026 com Papatinho, Ludmilla, Zeca Pagodinho, João Gomes, Veigh e Samuel Rosa

A música sempre esteve ao lado do futebol brasileiro. Nas arquibancadas, nas ruas, nos bares e nas casas, ela ajudou a transformar momentos em memória e memória em legado. Em 2026, esse encontro ganha um novo capítulo com “Bate no Peito”, faixa criada para acompanhar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

Distribuída pela Sony Music Brasil e com produção de Papatinho, a música reúne Ludmilla, Zeca Pagodinho, João Gomes, Veigh e Samuel Rosa em uma colaboração inédita que une gerações, estilos e regiões do país. Cada artista imprime sua identidade de forma orgânica, criando uma faixa que soa plural como o Brasil, mas unida por um sentimento comum: o orgulho de torcer.

Mais do que uma trilha para os jogos, “Bate no Peito” nasce como um convite: um chamado para que o torcedor brasileiro reconheça ou redescubra o que sempre nos definiu como país do futebol. Em um momento em que o entusiasmo em torno do futebol parece mais fragmentado e parte das novas gerações não viveu as grandes conquistas da Seleção, a música transforma esse distanciamento em conexão, lembrando que o futebol brasileiro não é apenas história: é herança e legado.

A letra percorre esse caminho ao misturar celebração, esforço e identidade. Do “eu sou brasileiro” que ecoa como grito coletivo ao retrato de quem aprendeu a jogar “na raça”, mesmo sem estrutura, a música traduz o que sempre definiu o futebol do país: talento, persistência e paixão. Mais do que falar de vitórias, fala sobre um povo que sustenta esse legado dentro e fora de campo.

A música será executada nos estádios durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, ampliando essa conexão entre torcida, música e identidade brasileira para públicos do mundo todo.

“Bate no Peito” também conta com um videoclipe, previsto para 25 de maio, que, de forma lúdica, acompanha a história de um jovem que nunca viu o Brasil ser campeão e, ao bater no peito, é transportado para o passado, revisitando momentos históricos da Seleção e passando a compreender, na prática, o significado desse gesto. Ao bater no peito, ele não apenas se conecta com o passado, mas transforma o presente ao seu redor, reunindo pessoas e recriando a energia coletiva que sempre marcou o futebol brasileiro para a Copa de 2026.

Todo o projeto carrega um viés social, em que os artistas doarão toda a arrecadação de royalties ao Instituto Fome de Música, organização criada durante a pandemia com foco no combate à insegurança alimentar. Os recursos serão convertidos integralmente em doações de alimentos, distribuídas em parceria com o programa Mesa Brasil Sesc.

Ficha Técnica:

Compositores:

Bernardo Massot

João Gomes

Califfa

Carlean

BG

Lary

Lucas Medeiros

Daniel Mendes

Papatinho

Thiago Veigh

Produzido por: Papatinho, Bernardo Massot

Produções adicionais de: Pretinho da Serrinha, Rodrigo Scarcello, Nagali.

Instrumentos:

Violão, baixo, sintetizadores, percussão, assovio, cavaquinho: Bernardo Massot

Bateria, baixo, percussões, programação, sampler: Papatinho

Acordeon, sintetizador, guitarra, contrabaixo: Rodrigo Scarcello

Cavaquinho, cuica, pandeiro: Pretinho da Serrinha

Letra de “Bate no Peito”:

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Joga joga

Joga joga

Joga a mão pro alto

Joga joga

Joga joga

O mundo inteiro já viu

Isso aqui é Brasil

Sente essa vibe

Povo que não perde a fé

Não foge a luta

Torce de samba no pé

A gente é raiz

A gente é feliz

A gente bate no peito e diz

O meu time é só camisa 10

Bandeira no peito

E o sonho nos meus pés

Descalço ou de chuteira

No campo ou na ladeira

Aprendi a jogar na raça

De segunda a sexta feira

Eu sou jogador

Não adianta seu talento se não tem esforço

Vários num alojamento com saudade, irmão

Quantos que não tinham nem passagem de busão

Mas sonhando com a camisa da seleção

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Eu sou brasileiro

Bate no peito e vai

São cinco estrelas no peito

Vitorias de quem não desiste nunca

Chegou a nossa hora Brasil

Vamos entrar em campo e mostrar nossa luta

Todos guerreiros de corpo e alma

Com muito suor e pura emoção

É que eu sou brasileiro e com muito respeito

Eu vou torcer com a minha fé pra nossa seleção

Pra levantar poeira

E a torcida tremer

Nosso Brasil é festa

É gol que eu quero ver

Pra levantar poeira

E a torcida tremer

Nosso Brasil é festa

É gol que eu quero ver

Cê sabe que quem tá é nós

Bate no peito

Quem chama a responsa é nós

Dentro de campo ou fora

Ninguém cala nossa voz

Ritmo quente como se fosse em 2002

Trazendo alegria pro povo

E ainda deixa o clima feroz

Nós joga sinistro e boa

Qual a seleção que une assim tantas pessoas

Mesmo na correria

Ainda chama a responsa

E mesmo no fim da noite

Sobra espaço pro samba

É que eu sou da terra da garoa

Também da cidade maravilhosa

Todos os santos e o coração da Amazônia

No centro-oeste, nordeste ou terra dos pampas

E se jogar na balança é pesado demais

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz

Eu sou brasileiro

Bate no peito e diz