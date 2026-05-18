É HOJE! Nesta segunda (18), Carlo Ancelotti anuncia a convocação oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, e o leitor do Portal Novo Momento já deu seu veredito sobre Neymar.
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Em enquete realizada no Instagram e em grupos de WhatsApp, 38% torcem pela volta do camisa 10, enquanto 62% não demonstram apoio ao seu retorno.
E para você: Neymar merece estar na lista?
A Seleção Brasileira será convocada pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo FIFA 2026 nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, em evento que terá início às 17h (horário de Brasília).
Com transmissão da CBF TV a partir das 16h, no canal do YouTube da entidade, a cerimônia fará uma celebração ao futebol brasileiro e unirá passado e presente da Amarelinha.
Ancelotti anunciará os 26 convocados para a 23º participação em Copas do Brasil
o único país a disputar todas as edições do Mundial e que irá em busca do hexacampeonato.
A convocação terá uma cobertura de imprensa à altura do que a seleção mais vitoriosa em Copas do Mundo representa para o futebol mundial. São quase 700 profissionais credenciados para o evento, entre veículos nacionais e de outros países, como Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, El Salvador, Argentina, Itália, Espanha, Chile, Bangladesh e Japão. À imprensa credenciada, mais informações aqui.
Seleção Brasileira ganha trilha inédita para a Copa de 2026 com Papatinho, Ludmilla, Zeca Pagodinho, João Gomes, Veigh e Samuel Rosa
A música sempre esteve ao lado do futebol brasileiro. Nas arquibancadas, nas ruas, nos bares e nas casas, ela ajudou a transformar momentos em memória e memória em legado. Em 2026, esse encontro ganha um novo capítulo com “Bate no Peito”, faixa criada para acompanhar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.
Distribuída pela Sony Music Brasil e com produção de Papatinho, a música reúne Ludmilla, Zeca Pagodinho, João Gomes, Veigh e Samuel Rosa em uma colaboração inédita que une gerações, estilos e regiões do país. Cada artista imprime sua identidade de forma orgânica, criando uma faixa que soa plural como o Brasil, mas unida por um sentimento comum: o orgulho de torcer.
Mais do que uma trilha para os jogos, “Bate no Peito” nasce como um convite: um chamado para que o torcedor brasileiro reconheça ou redescubra o que sempre nos definiu como país do futebol. Em um momento em que o entusiasmo em torno do futebol parece mais fragmentado e parte das novas gerações não viveu as grandes conquistas da Seleção, a música transforma esse distanciamento em conexão, lembrando que o futebol brasileiro não é apenas história: é herança e legado.
A letra percorre esse caminho ao misturar celebração, esforço e identidade. Do “eu sou brasileiro” que ecoa como grito coletivo ao retrato de quem aprendeu a jogar “na raça”, mesmo sem estrutura, a música traduz o que sempre definiu o futebol do país: talento, persistência e paixão. Mais do que falar de vitórias, fala sobre um povo que sustenta esse legado dentro e fora de campo.
A música será executada nos estádios durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, ampliando essa conexão entre torcida, música e identidade brasileira para públicos do mundo todo.
“Bate no Peito” também conta com um videoclipe, previsto para 25 de maio, que, de forma lúdica, acompanha a história de um jovem que nunca viu o Brasil ser campeão e, ao bater no peito, é transportado para o passado, revisitando momentos históricos da Seleção e passando a compreender, na prática, o significado desse gesto. Ao bater no peito, ele não apenas se conecta com o passado, mas transforma o presente ao seu redor, reunindo pessoas e recriando a energia coletiva que sempre marcou o futebol brasileiro para a Copa de 2026.
Todo o projeto carrega um viés social, em que os artistas doarão toda a arrecadação de royalties ao Instituto Fome de Música, organização criada durante a pandemia com foco no combate à insegurança alimentar. Os recursos serão convertidos integralmente em doações de alimentos, distribuídas em parceria com o programa Mesa Brasil Sesc.
Ficha Técnica:
Compositores:
Bernardo Massot
João Gomes
Califfa
Carlean
BG
Lary
Lucas Medeiros
Daniel Mendes
Papatinho
Thiago Veigh
Produzido por: Papatinho, Bernardo Massot
Produções adicionais de: Pretinho da Serrinha, Rodrigo Scarcello, Nagali.
Instrumentos:
Violão, baixo, sintetizadores, percussão, assovio, cavaquinho: Bernardo Massot
Bateria, baixo, percussões, programação, sampler: Papatinho
Acordeon, sintetizador, guitarra, contrabaixo: Rodrigo Scarcello
Cavaquinho, cuica, pandeiro: Pretinho da Serrinha
Letra de “Bate no Peito”:
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Joga joga
Joga joga
Joga a mão pro alto
Joga joga
Joga joga
O mundo inteiro já viu
Isso aqui é Brasil
Sente essa vibe
Povo que não perde a fé
Não foge a luta
Torce de samba no pé
A gente é raiz
A gente é feliz
A gente bate no peito e diz
O meu time é só camisa 10
Bandeira no peito
E o sonho nos meus pés
Descalço ou de chuteira
No campo ou na ladeira
Aprendi a jogar na raça
De segunda a sexta feira
Eu sou jogador
Não adianta seu talento se não tem esforço
Vários num alojamento com saudade, irmão
Quantos que não tinham nem passagem de busão
Mas sonhando com a camisa da seleção
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Eu sou brasileiro
Bate no peito e vai
São cinco estrelas no peito
Vitorias de quem não desiste nunca
Chegou a nossa hora Brasil
Vamos entrar em campo e mostrar nossa luta
Todos guerreiros de corpo e alma
Com muito suor e pura emoção
É que eu sou brasileiro e com muito respeito
Eu vou torcer com a minha fé pra nossa seleção
Pra levantar poeira
E a torcida tremer
Nosso Brasil é festa
É gol que eu quero ver
Pra levantar poeira
E a torcida tremer
Nosso Brasil é festa
É gol que eu quero ver
Cê sabe que quem tá é nós
Bate no peito
Quem chama a responsa é nós
Dentro de campo ou fora
Ninguém cala nossa voz
Ritmo quente como se fosse em 2002
Trazendo alegria pro povo
E ainda deixa o clima feroz
Nós joga sinistro e boa
Qual a seleção que une assim tantas pessoas
Mesmo na correria
Ainda chama a responsa
E mesmo no fim da noite
Sobra espaço pro samba
É que eu sou da terra da garoa
Também da cidade maravilhosa
Todos os santos e o coração da Amazônia
No centro-oeste, nordeste ou terra dos pampas
E se jogar na balança é pesado demais
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
Eu sou brasileiro
Bate no peito e diz
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