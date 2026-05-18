Ocorrências tráfico em Sumaré e Hortolândia envolveram facada em mulher, drogas, embriaguez ao volante e veículo roubado

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou entre sábado (16) e domingo (17) uma série de ocorrências em Sumaré e Hortolândia que resultaram na prisão de três pessoas e na apreensão de um adolescente por crimes como violência doméstica, tráfico de drogas, roubo, embriaguez ao volante e lesão corporal.

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Em Sumaré, um homem de 31 anos foi preso por violência doméstica após agredir a companheira com um golpe de faca no braço, no Jardim Picerno II. Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima acionaram o COPOM e informaram que o agressor havia fugido após o ataque.

A mulher, de 50 anos, foi socorrida ao Hospital Municipal de Nova Odessa, enquanto equipes realizaram buscas pela região. O suspeito foi localizado em um estabelecimento comercial nas proximidades e confessou a agressão. Ele permaneceu preso após a ratificação do flagrante.

Menor no tráfico

Ainda em Sumaré, um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Parque Florely. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram o menor carregando uma sacola e uma bolsa. Ao perceber a aproximação da viatura, ele arremessou parte dos entorpecentes sobre o telhado de uma residência.

Na abordagem, foram apreendidos R$ 208,00, um celular e diversas porções de cocaína, maconha, crack e “dry”, totalizando mais de 390 gramas de drogas. O adolescente confessou envolvimento com o tráfico e foi encaminhado ao Plantão Policial, sendo posteriormente liberado à responsável legal.

Já em Hortolândia, uma mulher de 25 anos foi presa por tráfico de drogas após denúncia indicar que um casal armazenava entorpecentes em um apartamento no Jardim Novo Ângulo. Durante a averiguação, a moradora autorizou a entrada da PM e indicou onde estavam escondidas as drogas, dinheiro e materiais utilizados no tráfico.

No imóvel foram apreendidos maconha, cocaína, “dry”, R$ 798,00 em dinheiro, balança digital e aparelho celular. Segundo a mulher, os entorpecentes pertenciam ao marido, que não foi localizado. Ela permaneceu presa à disposição da Justiça.

Outra ocorrência de destaque aconteceu na noite de domingo em Sumaré, envolvendo embriaguez ao volante, roubo e lesão corporal. Um homem de 36 anos foi preso após colidir um Renault Kwid roubado contra uma motocicleta no Jardim Maria Antônia.

O motociclista ficou ferido e foi socorrido à UPA Macarenko. Já o motorista do carro foi contido por populares até a chegada da PM e apresentava sinais claros de embriaguez. Segundo o proprietário do veículo, o suspeito teria pedido uma carona e depois fugido com o automóvel sem autorização.

O homem foi submetido a exame no IML de Americana, que confirmou a embriaguez. Ele permaneceu preso pelos crimes de roubo, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.