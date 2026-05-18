Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais será dia 26 de maio, às 18h, no plenário da Câmara Municipal
Está agendada para o próximo dia 26 de maio, às 18 horas, a primeira Audiência Pública do ano para prestação de contas da Prefeitura de Nova Odessa à Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal.
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A audiência é aberta ao público e será transmitida pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Nova Odessa.
A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara é presidida pela Vereadora Márcia Rebeschini (União Brasil). “Nós prezamos pela transparência e pelo bom uso do dinheiro público. E a audiência pública é uma oportunidade para que os vereadores e a população possam conhecer e entender a dinâmica das contas da Administração”, explica a vereadora.
Na ocasião, representantes da Prefeitura utilizarão o plenário do Legislativo para fazer a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre de 2026.
Trata-se de um momento importante para o Legislativo e para a população, que podem utilizar o espaço para obter informações e fiscalizar como o dinheiro público está sendo arrecadado e gasto em relação ao que foi planejado no orçamento.
A realização desta audiência pública é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal
que obriga o Poder Executivo a “demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida”.
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