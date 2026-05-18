O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa se tornou nome cotado pra vir para a disputa a presidente este ano. O problema é que ele está no DC (Democracia Cristã) e teria que ocupar o lugar do pré candidato anunciado pelo partido Aldo Rebelo.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Aldo Rebelo reage à pré-candidatura de Joaquim Barbosa pela Democracia Cristã:
“é uma afronta, vou manter minha candidatura” O ex-ministro Aldo Rebelo classificou como uma afronta o lançamento da pré-candidatura de Joaquim Barbosa à presidência pelo mesmo partido, a Democracia Cristã, chamando a iniciativa de balão de ensaio e afirmando que ela contraria os princípios de transparência e decisões democráticas que defende, mas garantiu que seguirá firme em sua própria candidatura.
Leia + sobre política regional