Vereador fez requerimento pedindo informações da viabilidade do fornecimento de medicamentos à base de tirzepatida na rede municipal de Americana

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre a viabilidade de disponibilização de medicamentos à base de tirzepatida na rede pública municipal de saúde.

O único medicamento aprovado pela Anvisa à base de tirzepatida é o Mounjaro. É um tratamento injetável de uso semanal que atua em dois receptores hormonais (GLP-1 e GIP), auxiliando no controle do diabetes tipo 2 e na redução de peso.

No documento, o parlamentar explica que a tirzepatida vem sendo apontada como uma alternativa inovadora no tratamento dessas condições, especialmente em casos nos quais pacientes não apresentam resposta satisfatória aos métodos convencionais já disponibilizados.

Tratamento

“Municípios brasileiros passaram a discutir medidas relacionadas à ampliação do acesso a tratamentos modernos voltados ao controle do diabetes e da obesidade, doenças que impactam diretamente a qualidade de vida da população e podem ocasionar complicações cardiovasculares, metabólicas e funcionais”, ressalta Pastor Miguel.

O autor pergunta se a secretaria municipal de Saúde possui estudos ou levantamentos sobre a utilização de medicamentos à base de tirzepatida no município; se pacientes da rede municipal realizam tratamento com esse tipo de medicação por meio de ações judiciais ou programas específicos; se existe levantamento aproximado do número de pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus Tipo 2 e obesidade grave no município; se há a possibilidade de inclusão futura desse tratamento mediante protocolos clínicos específicos e critérios técnicos definidos pela secretaria municipal de Saúde; e quais medicamentos são atualmente disponibilizados pela rede municipal para tratamento de diabetes e obesidade.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 19. Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.