A Secretaria Municipal da Mulher e da Família realizou uma importante reunião de alinhamento sobre a implantação do Botão do Pânico, iniciativa instituída pela Guarda Municipal com o objetivo de fortalecer a proteção e o atendimento às mulheres em situação de violência em Sumaré.

O encontro reuniu representantes de diferentes setores da rede de apoio, reforçando a importância do trabalho integrado e humanizado no enfrentamento à violência contra a mulher. Participaram da reunião Raissa, representante da Secretaria de Inclusão Social; Alexandre, gerente do Creas; a secretária da Mulher e da Família, Fernanda Pusch; Fernanda Moranza; além das psicanalistas Veridiana e Fabiane, da Secretaria Municipal da Mulher e da Família.

Durante a reunião, foram discutidos os fluxos de atendimento, estratégias de acolhimento e ações conjuntas para garantir mais segurança, agilidade e suporte às mulheres assistidas pelo município. A integração entre os órgãos, segundo a pasta, fortalece a rede de proteção e reafirma o compromisso da administração municipal com a defesa dos direitos das mulheres e a promoção de uma vida livre de violência.

De acordo com a secretária, o Botão do Pânico representa mais um avanço nas políticas públicas de proteção às mulheres, proporcionando resposta rápida em situações de risco e ampliando a segurança das mulheres acompanhadas pela rede de atendimento.

A iniciativa também busca fortalecer a atuação preventiva e ampliar o acesso das vítimas aos serviços de apoio psicológico, social e jurídico disponíveis no município, promovendo acolhimento humanizado e atendimento especializado.

A secretaria explica que a Prefeitura de Sumaré segue investindo em ações integradas voltadas à proteção das mulheres, fortalecendo políticas públicas que garantam dignidade, segurança e amparo às vítimas de violência.