Letícia Alkschbirs realiza trabalho de resgate dos personagens tradicionais e também daqueles menos lembrados, produzindo história viva para a posteridade

Com o lema de ‘dar voz aos silenciados e aos que já se foram’, a historiadora e professora Letícia Alkschbirs realiza um trabalho tão importante quanto incomum: contar a história de Nova Odessa através de personagens conhecidos e também daqueles que não tiveram o destaque merecido.

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Descendente de letos, um dos povos que ajudaram a fundar o município desde o período de Núcleo Colonial, Letícia desenvolve um trabalho diferenciado no resgate histórico de figuras que ajudaram a construir a rica história local. Não apenas dos imigrantes letos, mas também italianos, russos e ucranianos, entre outros.

Tudo começou lá na 5ª série do Ensino Fundamental, quando a jovem viu despertar o gosto por História e a intenção futura de lecionar. Inicialmente Letícia se interessou em saber as raízes e a história de seus próprios descendentes. Alguns anos atrás chegou a ir até Santa Catarina para saber mais a respeito do bisavô, imigrante da Letônia vindo em 1906.

Família da Historiadora

A viagem fez a jovem descobrir algo que nem a própria família sabia: o bisavô teve uma primeira esposa e filhos. Letícia então averiguou sepulturas em cemitério e percorreu cartórios em busca de certidões. “Mas acabei descobrindo documentos oficiais que estavam em Americana, aqui do lado”, explica.

A historiadora brinca sobre a própria origem, meio letã e metade de Minas Gerais. “Minha mãe aprendeu a falar ‘uai’ e meu pai a falar leto”, conta. Letícia chegou a publicar artigos em jornal e atualmente produz conteúdos através de perfil no Instagram, Facebook e canal no Youtube, além de dar palestras.

Trabalho

Através do trabalho minucioso a estudiosa traz à tona personalidades antigas que foram ‘esquecidas’ ou tiveram – e têm – pouco destaque na historicidade oficial. “Aqueles que não tiveram oportunidade de falar ou foram obrigados a se calar”, detalha Letícia Alkschbirs.

Para realizar várias tarefas, ela inclusive percorre muitos cemitérios. “Durante o dia, não de noite né”, brinca Letícia. A historiadora já participou de tour guiado por sepulturas e pretende organizar novos passeios. Tudo para difundir e resgatar a história local e os personagens históricos através daqueles que já se foram.

Ensino

São trazidas informações incomuns e curiosidades para explicar os sobrenomes e toda a história. O objetivo é ensinar História e Geografia através de uma linguagem acessível e na qual as pessoas possam se sentir parte. “A minha ideia é trazer a História não de forma acadêmica, mas de modo que as pessoas leiam e imaginem como era viver naquela época”, descreve.

No momento Letícia não está lecionando aulas, mas promove trabalhos como escrever livro, sob encomenda, contando história de famílias tradicionais do município. A jovem ainda pretende fazer mestrado na Unicamp relacionado ao trabalho de resgate histórico feito em cemitérios.

Seguir

É possível encontrar as publicações de vídeos e postagens da historiadora e professora no Instagram (@leticia.pp), além do Facebook (Letícia Alkschbirs de Paiva Pereira) e o canal no Youtube (Letícia APP).

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