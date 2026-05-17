A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta quinta-feira (14) a instalação de iglus de coleta seletiva, equipamentos destinados ao descarte de materiais recicláveis.

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Os iglus fazem parte do novo contrato de prestação de serviços integrados de limpeza urbana, que também inclui coleta de lixo. O vínculo foi firmado com a Forty Construções e Engenharia.

Cinco unidades já estão disponíveis para a população: duas na Praça Central, uma no Parquinho do Panambi, uma no Parque dos Jacarandás e outra na calçada do prédio da Prefeitura.

Outros três equipamentos serão implantados nesta sexta: no Parque das Paineiras, na Praça da Migração e na Praça “Rossi Armênio”. Além desses, Santa Bárbara ainda terá mais 12 iglus a serem distribuídos em diferentes pontos do Município.

O equipamento tem 3 metros cúbicos de volume. Podem ser descartados materiais como plástico, papel, papelão, metal, lata, vidro, garrafa PET, embalagem longa vida, jornal e revista, copo descartável, fio e cabo elétrico, lixo eletrônico, pilha e bateria.

O que não pode ir pros iglus

É proibido descartar: lixo orgânico, fralda, tecido, raio X, adesivo, espelho, lâmpada, fita crepe, papel toalha, guardanapo e lixo hospitalar.

“Estamos levando esse equipamento para pontos estratégicos do Município. É uma forma de incentivar as pessoas a fazerem o descarte correto dos materiais recicláveis e, dessa forma, contribuírem com o meio ambiente”, diz o secretário de Meio Ambiente, Cleber Luis Canteiro.

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