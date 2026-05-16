Participação na competição estadual em Indaiatuba reforçou a experiência e o aprendizado dos estudantes-atletas da rede municipal sumareense

A delegação de Sumaré segue representando o município nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). Desta vez, estudantes da Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini participaram da Etapa II Regional de Xadrez masculino e feminino Sub-17, realizada na UniMAX, em Indaiatuba.

A equipe sumareense competiu na segunda-feira (11), em disputas que reuniram enxadristas de diferentes cidades da região. No masculino, a escola de Sumaré teve destaque ao alcançar a mesma pontuação do terceiro colocado, encerrando a participação na quinta posição após os critérios de desempate adotados pela competição.

Além do resultado expressivo, a participação foi avaliada de forma positiva pela equipe, principalmente pelo nível técnico das partidas e pela oportunidade de troca de experiências entre os estudantes-atletas.

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo reúnem alunos de redes municipais, estaduais e particulares em diversas modalidades esportivas, funcionando como uma das principais portas de entrada para o esporte de rendimento estudantil no estado.