Cerca de 400 pessoas entre atletas e familiares participaram do evento promovido pelo SESC em parceria com a Prefeitura fomentando o esporte e a troca de experiência com medalhista olímpica

O Centro de Especialidades em Artes Marciais “Eliel Gomes”, localizado na Vila Real recebeu, na noite de terça-feira (12/05), pela primeira vez, o “Desafio de Judô com Rafaela Silva”, realizado pelo SESC (Serviço Social do Comércio) com apoio da Prefeitura de Hortolândia e da Associação Hortolandense de Judô.

A ação foi uma palestra ministrada pela medalhista olímpica além de exibições de golpes da modalidade com a participação dos alunos do projeto da Administração Municipal. Além disso, eles puderam fazer perguntas para Rafaela na abertura do evento. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, aproximadamente 400 pessoas participaram do desafio entre atletas do Projeto Escolinhas Esportivas e familiares.

“Para nós é um prazer sediar um evento como este, promovido pelo SESC com nosso apoio.Temos aqui todos os senseis de Hortolândia que ajudaram a construir a história do judô na nossa cidade. O esporte que mais ganhou medalhas olímpicas pelo Brasil também é uma potência aqui. Quero também agradecer aos pais dos nossos alunos das escolinhas esportivas pela confiança e seguimos nosso trabalho pelo esporte de Hortolândia”, explica o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

RAFAELA SILVA

Natural do Rio de Janeiro, Rafaela foi a primeira campeã mundial da modalidade em agosto de 2013. Medalha de ouro nos Jogos Panamericanos do Rio em 2016, ela repetiu a dose em 2023 na cidade de Santiago, no Chile, pelo Pan daquele ano. Além disso, Rafaela Silva é a primeira atleta da história do judô brasileiro, entre homens e mulheres, a ser campeã olímpica, mundial e pan-americana.

“Estar aqui é um prazer, uma alegria. Depois das Olimpíadas de Paris ainda tenho muita motivação principalmente em um evento como este, vendo o brilho nos olhos das crianças, uma troca de energia que nos faz manter animada. Comecei no judô por um acaso. Vivia em uma comunidade no Rio de Janeiro e, como meus pais trabalhavam, comecei a frequentar, ali mesmo na comunidade, um espaço onde conheci o judô e este é o esporte que me formou e que eu amo”, comentou Rafaela.

PARCERIA COM O SESC

A parceria da Prefeitura de Hortolândia com o SESC fomenta o esporte da cidade e contribui para a formação dos atletas de alto rendimento e das crianças que frequentam o Projeto Escolinhas Esportivas. No sábado (16/05), a unidade de Campinas do órgão recebe a judoca Bia Souza, também campeã olímpica pela modalidade representando o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024. Hortolândia estará representada no evento por 20 alunos do projeto da Administração Municipal.

“Eventos como estes só acontecem pela grande parceria entre Prefeitura de Hortolândia e SESC. Temos 80 anos e essa instituição é aberta para todas as pessoas. O esporte e a inclusão nos move e continuaremos fortalecendo essas parcerias e promovendo eventos igual o desafio de judô”, comentou Fabiano Mastrodi, Supervisor do Esportivo e porta-voz do SESC.

GRATUITAMENTE

Além do judô, são 24 modalidades disponíveis praticadas gratuitamente, em espaços distribuídos em diferentes regiões da cidade, pelo Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura. Para se inscrever, é necessário ir até o local, no horário das atividades e apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.