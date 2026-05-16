Oficina está com inscrições abertas, com 20 vagas; atividade promovida pela Prefeitura em parceria com o Pontos MIS será no dia 22 deste mês

A produção audiovisual lida com conteúdos informativos, artísticos e culturais. Mas, como toda atividade profissional, é também regida por uma legislação específica. Para orientar quem atua na área sobre essa questão, o projeto Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) de Hortolândia promove a oficina “Luz, câmera, ação… e proteção!”.

A atividade está com inscrições abertas, por meio deste LINK. São 20 vagas disponíveis. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 18 anos.

Oficina

A oficina irá acontecer no dia 22 deste mês, às 9h, na Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. Serão abordados o processo de criação audiovisual e os principais fundamentos jurídicos que envolvem o trabalho no mercado audiovisual.

A oficina será ministrada pela advogada Ingrid Morais, especializada em legislação de Propriedade Intelectual e Direito do Entretenimento e Mídia. O Pontos MIS é um projeto do governo do Estado que promove sessões de cinema, dentre outras atividades artístico-culturais, em parceria com a Prefeitura de Hortolândia.