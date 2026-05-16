Colecionador desde 1986 fala ao Novo Momento sobre paixão e negócios

Morador de Nova Odessa, Rodrigo Peluca coleciona álbuns e figurinhas da Copa do Mundo de Futebol desde 1986. O que começou como uma paixão na infância se tornou um negócio e, há alguns anos, ele comercializa os cromos da Panini e movimenta o cenário local e regional.

A reportagem do Novo Momento conversou com o colecionador e viu a coleção dos álbuns. “Eu coleciono figurinhas desde 1986, quando eu tinha 7 anos, mas esse álbum eu não sei onde foi parar”, admite Peluca. “Mas depois, em 1990, eu comecei a colecionar”, acrescentou.

Ele conta que desde muito jovem procurou trabalhar para conseguir dinheiro e alimentar a paixão. “Eu não tinha dinheiro e não gostava de ficar pedindo pros meus pais. “Aí comecei a trabalhar de flanelinha, vendi fruta, carpi quintal e minha paixão aconteceu. Em 1994, 98, 2002, etc”, recorda.

Todos os álbuns, de 1990 a 2022, estão completos. À exceção da Copa do Mundo de 1994. “Um menino, não sei porquê, arrancou uma figurinha desse álbum”, lamenta. O material todo é guardado em plásticos e caixas para ser preservado para a posteridade.

Virou a chave

Peluca cita que há mais de duas décadas a paixão se tornou um negócio. “Em 2002 me ‘virou a chave’ e comecei a trabalhar com isso. Pra completar o álbum da galera. Desde então o pessoal ‘corre atrás da gente’, pra poder ajudar e tudo mais”, detalhou.

Ele vende figurinhas adquiridas diretamente de revendedores, além de promover ocasiões de trocas. “Isso é uma paixão que perdura até hoje. O meu filho falou que vai continuar a minha coleção e passar pro filho dele. E que a Internet não vai conseguir substituir”, ponderou.

Conforme Peluca ressalta, a paixão pelo colecionismo une famílias e promete perdurar. “Vai passando de geração pra geração”, frisou. “A coleção é algo que me motiva a curtir e principalmente ajudar as crianças”, completou.