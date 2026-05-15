A Prefeitura de Sumaré realizou, na tarde desta quinta-feira (14), a entrega oficial da revitalização da Praça do Sol, localizada na região do Matão. O espaço recebeu uma ampla modernização e passa a oferecer mais lazer, segurança, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores da região.

A revitalização contemplou a reforma completa da jardinagem, instalação de novos brinquedos infantis, implantação de ciclovia, pista de corrida e caminhada, melhorias de acessibilidade e nova iluminação em LED, proporcionando mais conforto e segurança para a população que utiliza o local diariamente.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da entrega para os moradores da região do Matão e reforçou o compromisso da administração municipal com a valorização dos espaços públicos. “Estamos entregando um espaço totalmente revitalizado, preparado para receber as famílias, as crianças, os idosos e todos os moradores da região. A Praça do Sol volta a ser um ponto de convivência, lazer e prática esportiva, oferecendo mais qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou a importância da obra e o avanço das ações de infraestrutura no município. “É a entrega de mais uma importante obra para Sumaré. Seguimos trabalhando para levar melhorias para todas as regiões da cidade, sempre pensando no bem-estar da população e na valorização dos espaços públicos”, destacou.

A cerimônia de entrega reuniu moradores, lideranças locais, secretários municipais e autoridades.