Sumaré realiza Feirão de Empregos nesta sexta-feira (15) com expectativas

A Prefeitura de Sumaré realiza nesta sexta-feira, dia 15, o primeiro Feirão de Empregos 2026, considerado pela organização como o maior já promovido no município. A ação será realizada por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e acontecerá na sede social do Clube Recreativo de Sumaré, na região central da cidade.

O evento ocorrerá das 9h às 14h e disponibilizará mais de duas mil oportunidades de trabalho para a população. A expectativa é receber mais de 5 mil pessoas ao longo do dia, consolidando a iniciativa como uma das maiores ações de empregabilidade da história de Sumaré.

Ao todo, 60 empresas já confirmaram participação no feirão, oferecendo vagas em diferentes segmentos da economia, com destaque para os setores logístico e de transportes, áreas que possuem forte expansão e representatividade no município.

Entre os segmentos contemplados estão vagas nas áreas de logística, transporte, indústria, operacional, administrativo e serviços diversos, ampliando as oportunidades tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais em busca de recolocação no mercado de trabalho.

A proposta do Feirão de Empregos 2026 é aproximar empresas e trabalhadores em um único espaço, facilitando processos seletivos, entrevistas e encaminhamentos profissionais de forma rápida e acessível.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento do mercado de trabalho local.

“É mais uma oportunidade para o morador de Sumaré que está em busca de colocação ou recolocação no mercado de trabalho aproveitar esta ação da Prefeitura”, afirmou o secretário.

Serviço

Feirão de Empregos 2026

Data: 15 de maio de 2026

Horário: das 9h às 14h

Local: Clube Recreativo de Sumaré – Região central de Sumaré

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