3º Feirão de Empregos de Hortolândia terá transporte público gratuito
Prefeitura promove evento no dia 22 deste mês, na Câmara Municipal; serão oferecidas 2.000 vagas por 65 empresas participantes já confirmadas
Você quer participar do 3º Feirão de Empregos de Hortolândia? Então, prepare o currículo e “bora” conquistar sua vaga! Para possibilitar que a população participe, a Prefeitura irá oferecer transporte público gratuito até o local do evento. O 3º feirão será no dia 22 deste mês, na Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia por meio deste LINK.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, será disponibilizada uma linha especial de ônibus municipal, cujo número será 310A. A linha será circular, com partida do Terminal Metropolitano Urbano, localizado na avenida Santana.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, o feirão já tem confirmadas 65 empresas, que juntas devem disponibilizar 2.000 vagas nas modalidades efetivo, temporário, Jovem Aprendiz e PcDs (pessoas com deficiência).
Também participarão órgãos públicos municipais, como PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Banco do Povo e Casa do Empreendedor, instituições de ensino e entidades, dentre as quais CIE, Unasp, Instituto Federal de São Paulo, Instituto Pró-Menor, Senac, Senai, Sebrae e OAB.
Confira abaixo algumas das empresas participantes já confirmada:
– Auster
– Bimbo
– EMS
– Eternity
– EMS
– Greenbrier Maxion
– Mercado Livre
– Patrus
– Safety Line
Empresas que participam pela primeira vez do feirão:
– 5 Estrelas
– Ever Express
– Hospital Aliança
– La Rondine
– Security
– Sportive
PALESTRAS
O 3º Feirão de Empregos terá programação de palestras para o público. Já na área externa haverá um espaço de alimentação com food trucks de empreendedores que participam das feiras noturnas geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.
FEIRÕES ANTERIORES
A Prefeitura de Hortolândia já promoveu duas edições do Feirão de Empregos. A primeira foi em julho do ano passado, com 4.000 pessoas atendidas. Já a segunda edição foi em outubro do ano passado, com 2.000 pessoas atendidas.
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