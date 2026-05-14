3º Feirão de Empregos de Hortolândia terá transporte público gratuito

Prefeitura promove evento no dia 22 deste mês, na Câmara Municipal; serão oferecidas 2.000 vagas por 65 empresas participantes já confirmadas

Você quer participar do 3º Feirão de Empregos de Hortolândia? Então, prepare o currículo e “bora” conquistar sua vaga! Para possibilitar que a população participe, a Prefeitura irá oferecer transporte público gratuito até o local do evento. O 3º feirão será no dia 22 deste mês, na Câmara Municipal, localizada na rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia por meio deste LINK.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, será disponibilizada uma linha especial de ônibus municipal, cujo número será 310A. A linha será circular, com partida do Terminal Metropolitano Urbano, localizado na avenida Santana.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, o feirão já tem confirmadas 65 empresas, que juntas devem disponibilizar 2.000 vagas nas modalidades efetivo, temporário, Jovem Aprendiz e PcDs (pessoas com deficiência).

Também participarão órgãos públicos municipais, como PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Banco do Povo e Casa do Empreendedor, instituições de ensino e entidades, dentre as quais CIE, Unasp, Instituto Federal de São Paulo, Instituto Pró-Menor, Senac, Senai, Sebrae e OAB.

Confira abaixo algumas das empresas participantes já confirmada:

– Auster

– Bimbo

– EMS

– Eternity

– EMS

– Greenbrier Maxion

– Mercado Livre

– Patrus

– Safety Line

Empresas que participam pela primeira vez do feirão:

– 5 Estrelas

– Ever Express

– Hospital Aliança

– La Rondine

– Security

– Sportive

PALESTRAS

O 3º Feirão de Empregos terá programação de palestras para o público. Já na área externa haverá um espaço de alimentação com food trucks de empreendedores que participam das feiras noturnas geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

FEIRÕES ANTERIORES

A Prefeitura de Hortolândia já promoveu duas edições do Feirão de Empregos. A primeira foi em julho do ano passado, com 4.000 pessoas atendidas. Já a segunda edição foi em outubro do ano passado, com 2.000 pessoas atendidas.

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