Conforme orientação do Ministério da Saúde, Prefeitura irá continuar com a campanha nas UBSs até dia 30 deste mês; município aplicou 970 doses em vacinação realizada no sábado (30)
Você ainda não está protegido contra a gripe? Então, fique atento! A partir desta segunda-feira (01/06), a Prefeitura de Hortolândia prorroga a campanha de imunização contra a doença nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) até o dia 30 deste mês.
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O município segue a orientação do Ministério da Saúde. A campanha será prorrogada em razão da baixa cobertura vacinal registrada este ano. A Prefeitura reforça que, desde a última terça-feira (26/05), ampliou a vacinação para toda a população. O município iniciou a campanha de vacinação contra a gripe no dia 28/03.
A Prefeitura reforça ainda que durante a semana as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário estendido. A medida é para possibilitar que o público possa se imunizar após o horário de trabalho.
Confira abaixo quais são as sete UBSs em Hortolândia:
Até às 17h30:
– UBS Amanda II
– UBS Dom Bruno Gamberini
– UBS Rosolém
– UBS Santa Clara
Até às 18h30:
– UBS Amanda I
– UBS Figueiras
– Parque do Horto
970 DOSES APLICADAS SÁBADO (30/05)
Para ampliar a cobertura vacinal dos três principais grupos prioritários (crianças menores de seis anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos), a Secretaria de Saúde realizou vacinação contra a gripe nas UBSs Amanda II e Dom Bruno Gamberini, no sábado (30/05). Foram aplicadas 970 doses.
A enfermeira do Programa de Imunização do município, Ana Paula Fernandes, destaca que o resultado foi positivo. “Esse número de doses aplicadas foi muito bom! Tivemos grande movimento na vacinação deste sábado. Mas, salientamos que as pessoas dos grupos prioritários aproveitem a prorrogação do prazo da campanha para. É importante que elas recebam a vacina para ficar protegidas contra a gripe antes de o inverno chegar. Vale lembrar que o inverno começa no dia 21 deste mês”, alerta a enfermeira.
VACINAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Em paralelo à prorrogação da campanha, neste mês a Prefeitura de Hortolândia inicia a imunização contra a gripe em alunos das escolas da rede municipal de Ensino Fundamental.
A ação é para ampliar a cobertura vacinal das crianças. De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o município tem 13.672 estudantes matriculados no Ensino Fundamental. A Prefeitura concluiu a imunização para crianças matriculadas em unidades da rede municipal de Educação Infantil, nesta sexta-feira (29/05).
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