Neymar, Vinícius Júnior e Lionel Messi estão entre os nomes que mais mobilizam os brasileiros nas buscas por figurinhas da Copa do Mundo 2026. O Aposta Legal analisou os dados de quem pesquisa pelo termo e constatou que o adesivo mais desejado pelos brasileiros ainda nem chegou aos pacotes.

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Mesmo fora da versão inicial do álbum,dos stickers. A ausência do atacante ganhou ainda mais peso depois da convocação para defender o Brasil e da confirmação de que a Panini fará uma atualização oficial da coleção.

Depois de Neymar, outros nomes que também aparecem entre os mais buscados pelos colecionadores são Vinícius Júnior, Lionel Messi, Endrick, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland e Jude Bellingham.

O ranking mostra como o interesse pelo álbum mistura estrelas brasileiras, ídolos globais e jogadores que chegam à Copa com status de promessa ou protagonista.

Figurinhas- O que os brasileiros mais buscam sobre o álbum da Copa do Mundo?