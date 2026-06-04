Vereador de Americana fez Indicação à Prefeitura solicitando instalação de postes de iluminação pública no Jardim Campo Belo

O vereador Levi Rossi (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a instalação de postes de iluminação pública no trecho entre os números 135 e 161 da Avenida Alpheu Granzotti, no Jardim Campo Belo.

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De acordo com o parlamentar, a medida atende a solicitações de moradores e trabalhadores da região, que relataram o intenso fluxo de pessoas, inclusive no período noturno.

Fala Levi Rossi

“A ausência de iluminação pública no trecho contribui para a insegurança da população que utiliza diariamente a via. Trata-se de uma região com grande circulação de trabalhadores e importante ligação viária, com acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e à Rodovia Anhanguera. A falta de iluminação nesse trecho gera insegurança e precisa de atenção prioritária do poder público”, afirma Levi.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.