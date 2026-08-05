O mesatenista Giovanni Fatobene, da equipe CTA/Secretaria de Esportes de Americana, conquistou o título da categoria Geral Rating E na 6ª etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa, disputada no domingo (2), no Ginásio do XV de Piracicaba. A competição reuniu cerca de 400 atletas, representando 50 clubes de diversas cidades da região.

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Além do título de Giovanni, Americana encerrou a participação no torneio na 7ª colocação da classificação geral.

“Foi mais uma etapa importante para a nossa equipe. Tivemos a participação de atletas em diferentes categorias e conseguimos mostrar a evolução do trabalho que vem sendo realizado nos treinamentos. O resultado do Giovanni é motivo de orgulho, mas toda a equipe está de parabéns pelo empenho e dedicação”, comentou o professor Maurel Luchiari.

“A Liga Paulista reúne atletas de alto nível e cada etapa serve como uma grande oportunidade de aprendizado. Enfrentamos jogos bastante equilibrados e conseguimos colocar em prática o trabalho desenvolvido durante os treinamentos. A equipe segue crescendo e buscando melhores resultados”, ressaltou Odail de Oliveira, também professor da modalidade.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, parabenizou a equipe pelo desempenho na competição. “Parabenizamos os atletas e a comissão técnica por mais uma boa participação de Americana em uma competição de nível estadual. Ficamos muito felizes com os resultados alcançados e seguimos trabalhando para fortalecer ainda mais o esporte municipal”, afirmou.

Mais esportes de Americana- Ciclistas disputam Taça Brasil e Track American em Maringá

Os ciclistas Theo Mendes Mancini e Luís Guilherme Silva de Oliveira, da Secretaria de Esportes de Americana, representam o município na Taça Brasil de Ciclismo de Pista 2026 e na Track American Series, disputadas nesta semana, entre terça-feira (4) e domingo (9), no Velódromo Municipal de Maringá (PR).

A Taça Brasil reúne alguns dos principais atletas do país e integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Organizado pelo Instituto Mais Esporte, com supervisão da CBC e apoio da Secretaria de Esportes de Maringá e do Clube Maringaense de Ciclismo, o evento também é válido pela Copa América de Ciclismo de Pista (COPACI), por meio da Track American Series, ampliando sua importância no cenário continental.

O professor Estevam Mancini destacou a preparação da equipe e a relevância das disputas para o desenvolvimento dos atletas. “A Taça Brasil reúne atletas de excelente nível técnico e representa um desafio importante para o desenvolvimento dos nossos ciclistas. O Theo e o Luís vêm treinando com muita dedicação e chegam preparados para fazer boas provas, ganhar experiência e buscar resultados que valorizem todo o trabalho realizado ao longo da temporada”, afirmou.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, ressaltou a importância da participação de Americana no evento. “A participação dos nossos atletas em uma competição dessa relevância demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Esportes. Ficamos muito felizes em ver Americana representada em um evento que integra os calendários nacional e internacional, fortalecendo ainda mais o esporte do município”, destacou.

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