Cidade Saúde supera marca de 10 mil atendimentos no primeiro mês em Santa Bárbara

Cidade Saúde supera marca de 10 mil atendimentos e procedimentos no primeiro mês de funcionamento em Santa Bárbara

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O Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, maior complexo de Saúde Pública da história de Santa Bárbara d’Oeste, encerrou seu primeiro mês de funcionamento com a marca de mais de 10 mil atendimentos e procedimentos realizados, consolidando-se como um novo modelo de assistência especializada no Município.

Entre os dias 1º e 31 de julho, o Centro de Especialidades Médicas contabilizou 4.412 atendimentos e 5.506 procedimentos, enquanto a Farmácia Municipal do complexo realizou 494 atendimentos entre os dias 20 e 31 de julho, período em que iniciou suas atividades no novo espaço.

Os atendimentos realizados no Centro de Especialidades envolveram consultas médicas, enfermagem, fonoaudiologia e nutrição. Já os procedimentos contemplaram diversas especialidades, entre elas ortopedia, dermatologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia, neurologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, gastroenterologia, nefrologia, pneumologia, pneumologia infantil, neurologia pediátrica, reumatologia e endocrinologia infantil, além dos serviços de enfermagem, nutrição e fonoaudiologia.

Para o prefeito Rafael Piovezan, os primeiros resultados comprovam o acerto do planejamento da Administração Municipal ao reunir, em um único espaço, serviços estratégicos da rede pública de Saúde.

“O Cidade Saúde representa uma transformação na maneira como cuidamos das pessoas. Em apenas um mês, já ultrapassamos a marca de 10 mil atendimentos e procedimentos, demonstrando que este investimento já está melhorando o acesso da população aos serviços especializados. É um equipamento pensado para oferecer mais qualidade, eficiência, conforto e dignidade aos barbarenses”, afirmou.

O secretário de Saúde, Marcus Pensuti, destacou que o desempenho inicial do complexo reforça o potencial da nova estrutura para fortalecer a assistência especializada no Município.

“O início da operação ocorreu de forma organizada e os resultados demonstram a capacidade do Cidade Saúde de integrar serviços, ampliar o acesso da população e proporcionar melhores condições de atendimento. A tendência é de crescimento gradativo, à medida que todos os serviços estejam plenamente incorporados à nova estrutura”, ressaltou.

Inaugurado em junho pelo prefeito Rafael Piovezan e pelo governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Cidade Saúde recebeu investimento de R$ 25 milhões, integralmente com recursos próprios da Prefeitura. O complexo possui quatro pavimentos, 3,6 mil metros quadrados de área construída e 28 consultórios, reunindo em um único endereço o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, setores da Atenção Básica, Vigilâncias em Saúde, Secretaria de Saúde e a Farmácia Municipal.

Projetado para oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais, o prédio conta com estrutura moderna, ambientes climatizados, iluminação natural, sistema de energia fotovoltaica e soluções voltadas à sustentabilidade e eficiência energética. Outro diferencial é a integração com o Terminal Leste, facilitando o acesso da população por meio do transporte coletivo.

Com a implantação gradual de todos os serviços e equipamentos, a expectativa é que o Cidade Saúde alcance entre 12 mil e 13 mil procedimentos mensais, consolidando-se como uma das mais importantes entregas da Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste.

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