Manchas: novas estratégias incluem laser frio, oxigenação celular e peelings suaves

Leia + sobre moda e casa

Manchas são alterações na cor da pele por um aumento da pigmentação. Geralmente, elas surgem em maior quantidade nos períodos de calor, pela maior incidência da radiação solar ultravioleta, e são tratadas no outono e inverno. “O principal fator causal é a exposição solar ultravioleta do sol, mas também pode ser por lâmpadas e câmaras de bronzeamento. Ou pode ser por doenças genéticas que sensibilizam muito a pele a qualquer tipo de luz. Existem fatores hormonais e o uso de alguns medicamentos que também predispõem as manchas”, explica o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

O médico explica que a melhor maneira de prevenir é com o uso do protetor solar. “Tem que usar protetor todo dia, no mínimo três vezes ao dia, e esse produto tem que ser de amplo espectro e indicado pelo dermatologista. E, claro, escolher hábitos de vida não condizentes com a exposição solar direta e contínua também ajuda muito”, diz o médico. “Além disso, o controle da inflamação é crucial: deve-se evitar esfoliações agressivas, cosméticos irritantes e ‘receitas caseiras’ (como limão ou bicarbonato), que frequentemente agravam a hiperpigmentação pós-inflamatória. É fundamental ter uma rotina de limpeza delicada e hidratação adequada”, comenta a Dra. Glauce Eiko, dermatologista membro da SBD. Com relação ao tratamento, o médico Dr. Abdo diz que existem procedimentos feitos em consultório e também dermocosméticos com ação despigmentante. “Para a imensa maioria das hiperpigmentações, como melasma, manchas de sol e pós-inflamatórias, o tratamento domiciliar diário é a base indispensável do manejo, mesmo quando lasers e peelings são realizados. Isso ocorre porque as manchas são extremamente sensíveis à luz UV, à luz visível e à inflamação crônica leve, fatores que causam piora ou recidiva constante. Embora os procedimentos em consultório acelerem a melhora, os resultados não se mantêm sem um skincare adequado e fotoproteção rigorosa. Portanto, um protocolo realmente eficaz deve combinar obrigatoriamente a proteção solar diária, o uso regular de ativos clareadores e o controle rigoroso de qualquer irritação ou inflamação na pele”, diz a Dra. Glauce.

Para tratar em casa, a oxigenação celular é um método inovador de clareamento de manchas, que chegou ao mercado com o sérum Oxygenials Ultra Glow Clareante, da Ada Tina, formulado com niacinamida puríssima, alpha arbutin clareador, peptídeos antioxidantes, ácido hialurônico e ácido poliglutâmico. “O Oxygenials Ultra Glow Clareante é diferente de métodos tradicionais que podem agredir a barreira cutânea. A oxigenação celular devolve às células a capacidade de respiração e renovação. Assim, o produto torna a pele mais iluminada desde a primeira aplicação, clareia manchas e combate danos causados pelo estilo de vida moderna e por agressores externos”, explica o farmacêutico Dr. Maurizio Pupo, especialista em cosmetologia e CEO da Ada Tina. “A pele das brasileiras está constantemente exposta a fatores que aceleram o envelhecimento e a formação de manchas, como a alta incidência de radiação solar e os níveis elevados de poluição urbana. Esses elementos geram o chamado ‘estresse oxidativo’, que resulta em uma pele opaca, com sinais de fadiga e hiperpigmentação. O produto ajuda a combater esse processo.” A abordagem inovadora do produto deve-se à exclusiva Tecnologia Lipiox-Cell®. “Por meio de frações oxigenantes de glicogênio, o Oxygenials Ultra Glow Clareante atua diretamente no metabolismo celular, fornecendo o oxigênio necessário para que a pele recupere sua luminosidade natural e viço”, detalha o Dr. Maurizio.

Outra inovação cosmética que proporciona avanços no clareamento é a tecnologia patenteada da Ada Tina Melative 22%, presente no Clarivis TX Ultra Clarify. “A tecnologia Melative 22% é fruto de uma engenharia farmacêutica que associa três ativos dermatológicos de referência para agir nas principais vias de formação do melasma. Ao combinar ácido tranexâmico, niacinamida puríssima e alpha-arbutin, Clarivis TX Ultra Clarify é capaz de clarear intensamente, reduzindo imperfeições causadas pela idade e pelo sol, deixando a pele muito mais clara e jovem”, diz o Dr. Maurizio.

Nas clínicas, a novidade é o laser frio Hybrid Co2. “Essa novidade em laser frio tem um tempo de exposição, ou seja, um período de permanência na pele, muito curto. É tão rápido que não transfere calor. Por isso ele é considerado um laser frio”, acrescenta o médico. A tecnologia Hybrid Co2 na configuração de laser frio, de acordo com o especialista, atende os anseios de pacientes que querem rejuvenescer a pele sem se afastar das atividades diárias e ao mesmo tempo é especialmente indicado para tratar peles com melasma e com tendência a desenvolver manchas. “Em peles de fototipos mais altos, há um maior risco de aparecimento de manchas após o uso de lasers que transferem calor. Esse aquecimento tende a irritar os melanócitos, células produtoras de melanina, o que pode causar o que chamamos no meio médico de hiperpigmentação pós-inflamatória. Ou seja, o laser de aquecimento causa uma inflamação térmica que resulta nesse efeito colateral. Mas com o laser frio Hybrid Co2, que é atérmico, não há esse risco”, explica o dermatologista. Segundo o médico, é esperada uma pele com menos manchas e mais iluminada após o procedimento.

Os peelings ainda são utilizados, mas a preferência é por fórmulas mais suaves. “A escolha do procedimento ideal depende de fatores individuais, como o tipo de mancha (melasma, melanose solar ou mancha pós-inflamatória), o fototipo da pele (cor e sensibilidade) e o histórico de irritações do paciente. Entre os principais tipos utilizados, destacam-se peelings como o ácido glicólico para fotoenvelhecimento, o ácido mandélico por sua suavidade em peles morenas e negras, o ácido salicílico para manchas de acne, a solução de Jessner em protocolos seriados e o TCA em baixas concentrações para lesões superficiais isoladas. No manejo do melasma, a literatura médica recomenda a preferência por peelings superficiais e seriados com ativos mais suaves, sempre integrados ao uso de clareadores tópicos e fotoproteção rigorosa para garantir a segurança e a manutenção dos resultados”, destaca a Dra. Glauce.

As associações de técnicas também são bem-vindas. É o caso do tratamento com boosters do Hydrafacial combinado ao laser de picossegundos. “O laser de picossegundos causa uma microfragmentação da melanina, pigmento responsável pelas manchas, quebrando-a em pequenos pedaços para ser mais facilmente eliminada pelo organismo. Nesse cenário, utiliza-se, durante a experiência do Hydrafacial, o booster Britenol, que conta com Vitamina C e Alfa-Arbutin para promover clareamento de manchas e conferir luminosidade”, diz o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da SBD. “A hidrodermoabrasão do Hydrafacial remove o que impede a luz de refletir de forma harmônica (células mortas, excesso de sebo, poros sujos) e repõe o que a pele precisa para brilhar (água, lipídios, antioxidantes), respeitando a fisiologia cutânea. É como se fosse um detox para a pele, o que ajuda na clareza óptica, com menos opacidade e mais brilho”, esclarece a Dra. Flávia Brasileiro, dermatologista membro da SBD.

De qualquer maneira, fatores de estilo de vida, como a exposição ao calor excessivo (saunas e sol prolongado), e questões hormonais, incluindo gestação e uso de anticoncepcionais, também influenciam diretamente o melasma, exigindo, por vezes, um manejo conjunto com ginecologistas ou endocrinologistas, segundo a dermatologista Dra. Glauce. “Por fim, é fundamental compreender que manchas crônicas são condições de controle e não de ‘cura definitiva’. A melhor resposta terapêutica advém da adesão contínua a um protocolo dermatológico individualizado, que combine clareadores e fotoproteção com consultas regulares de acompanhamento para ajustes e prevenção de efeitos colaterais”, finaliza a Dra. Glauce.

FONTES: *DR. ABDO SALOMÃO JR: Doutor em Dermatologia pela USP (Universidade de São Paulo). É sócio Efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Membro da American Academy of Dermatology (AAD), Sociedade Brasileira de laser em Medicina e Cirurgia e do Colégio Ibero Latino Americano de Dermatologia. Dr. Abdo Salomão Jr. ministra aulas nos principais congressos nacionais da especialidade. Além disso, já deu aulas na Austrália, Itália e Coréia do Sul. É uma referência em conhecimento de lasers e tecnologias para fins dermatológicos e estéticos. Diretor da Clínica Dermatológica Abdo Salomão Junior. CRM 36939 | RQE 14357. Instagram: @drabdosalomao

*DRA. GLAUCE EIKO: Dermatologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). Graduada em Medicina pela Universidade de Gurupi, possui pós-graduação em Cirurgia Dermatológica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatologia e Oncologia Dermatológica pelo Hospital Sírio Libanês, além de especializações em Saúde Pública, Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Também é graduada em Farmácia. CRM-SP: 137527 | RQE: 73365. Instagram: @dra.glauce.eiko

*DR. RENATO SORIANI: Dermatologista membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). Mestre em Dermatologia pela USP e ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2017-2021), o médico é CEO da Renascence Dermatologia (Ribeirão Preto/SP) e Key Opinion Leader nacional e mundial de marcas como INMODE, Entera, DEKA e LMG, além de atuar como coordenador e palestrante em congressos nacionais e internacionais. CRMSP 121106 | RQE 29515. Instagram @renatosoriani.dermato

*DRA. FLÁVIA BRASILEIRO: Dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com mais de 20 anos de atuação em Dermatologia e Cosmiatria. Formada em Medicina na Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente (SP), fez Residência em Clínica Médica na Irmandade Santa Casa de São Paulo e em Dermatologia na Universidade do Oeste Paulista. Foi docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista, de 2007 a 2014. A médica participa periodicamente de Congressos, Workshops e Simpósios nacionais e internacionais. CRM 107169 | RQE 56407. Instagram: @flaviabrasileirodermato / @renascencedermatologiapp

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP