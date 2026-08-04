Parceria traz cursos gratuitos de moda e confecção

Parceria inédita entre Americana Shopping e SENAI/Sebrae leva Escola Móvel ao empreendimento com cursos gratuitos de moda e confecção

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O Americana Shopping passa a receber, a partir da próxima semana, uma Escola Móvel do SENAI/Sebrae em seu estacionamento. Pela primeira vez, o empreendimento firma parceria com a instituição para oferecer cursos gratuitos voltados ao setor de moda, costura e confecção, ampliando o acesso à qualificação profissional e incentivando o empreendedorismo na região.

A iniciativa reúne formação técnica e desenvolvimento social em um espaço de fácil acesso à população, aproximando estudantes, profissionais e empreendedores de conteúdos voltados a um segmento que movimenta a economia regional e demanda mão de obra especializada.

A programação contempla quatro cursos, ministrados na unidade móvel que ficará instalada no estacionamento 2, do shopping, entrada do corredor do O Boticário e Praça de Eventos:

Aprenda Técnicas Criativas para Customização de Roupas – de 11 de agosto a 1º de setembro de 2026;

– de 11 de agosto a 1º de setembro de 2026; Aprenda a Modelar Roupas Plus Size – de 18 de agosto a 3 de novembro de 2026;

– de 18 de agosto a 3 de novembro de 2026; Aprenda a Modelar Blusas Femininas – de 19 de agosto a 8 de outubro de 2026;

– de 19 de agosto a 8 de outubro de 2026; Aprenda a Costurar em Tecido Plano e Malha – de 15 de agosto a 1º de setembro de 2026.

Cada curso contará com cronograma próprio de aulas e horários específicos, realizados na Escola Móvel do SENAI/Sebrae.

Além de democratizar o acesso à capacitação profissional, a parceria fortalece o papel do Americana Shopping como agente de transformação social, promovendo iniciativas que geram oportunidades para a comunidade e contribuem para o fortalecimento da economia local.

“Receber a Escola Móvel do SENAI/Sebrae é motivo de grande satisfação para o Americana Shopping, especialmente por ser uma parceria inédita. Mais do que disponibilizar um espaço, queremos aproximar a população de oportunidades reais de qualificação, estimulando o empreendedorismo, a geração de renda e o desenvolvimento profissional. É uma iniciativa que beneficia toda a região e reforça nosso compromisso de ser um empreendimento conectado às necessidades da comunidade”, afirma Simone Ponce, Gerente de Marketing do Americana Shopping.

O empreendimento também conta com o apoio dos lojistas na divulgação da programação junto a colaboradores, clientes e parceiros, contribuindo para ampliar o alcance da iniciativa e incentivar a participação de quem deseja se capacitar ou ingressar no setor de moda e confecção.

As inscrições, informações sobre vagas e os horários de cada turma poderão ser acompanhados pelos canais oficiais do Americana Shopping e do SENAI/Sebrae.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço

Escola Móvel do SENAI/Sebrae no Americana Shopping

Data: a partir do dia 11 de agosto.

Local: Estacionamento 2, do shopping, entrada do corredor do O Boticário e Praça de Eventos..

Horário: Lojas e Quiosques fecharão às 18h30 e serão reabertos 30 minutos após o apito final da partida.

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