Calendário Ambiental de agosto convida a aderir a práticas sustentáveis

Calendário Ambiental de agosto convida população a aderir a práticas sustentáveis na rotina

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, divulga o Calendário Ambiental de agosto. A pasta incentiva diversas práticas sustentáveis para que os cidadãos adotem em sua rotina. O conteúdo orienta a prática de uma ação por dia e hábitos voltados à tutela da fauna e da flora.

Agosto reúne diversas datas referentes ao meio ambiente, lembradas no calendário: Dia Internacional dos Povos Indígenas (9), Dia Interamericano de Qualidade do Ar (12), Dia do Combate à Poluição (14), Dia Mundial do Mosquito (20), Dia Mundial do Cachorro (26) e Dia Mundial da Limpeza Urbana (27).

O material também traz alertas de crimes ambientais, que podem ser denunciados por qualquer pessoa: para denunciar a ocorrência de poluição sonora e de queimada, o número indicado é o 153 ou o (19) 3461-8342; para denunciar a ocorrência de descarte irregular, o número é o 153 ou o (19) 3461-8631.

O calendário aborda diversas temáticas e recomendações. Por exemplo, estimula a reutilização de folhas para rascunho, a participação do plantio de árvores urbanas e de programas de coleta seletiva, o uso de pilhas recarregáveis, o aprendizado sobre o ciclo do óleo lubrificante, a organização de caronas para trabalho ou estudo, a utilização de bicicleta quando possível, a conversa sobre sustentabilidade com familiares e amigos e o descarte óleo de cozinha usado em locais apropriados.

Também alerta para atitudes reprováveis, as quais não devem ser realizadas, tais como a compra de animais silvestres, o uso de copos descartáveis, o descarte de entulho em lugares irregulares, o corte ou a poda de árvores sem autorização, dentre outros.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Kátia Birke, ressalta a importância do calendário no cotidiano de cada pessoa. “O material é rico e traz conscientização ambiental para todos. É importante que percebamos que mesmo atitudes que eventualmente julgamos comuns, do dia a dia, podem ter um impacto significativo no meio ambiente, positivo ou negativo”, afirma.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP