A Secretaria de Educação de Americana dará início, no próximo dia 19, à formação de diretores, coordenadores e professores da Educação Infantil sobre a Lei nº 13.722/2018 (Lei Lucas), que trata da capacitação de educadores em noções básicas de primeiros socorros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ação integra o compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi com a Educação e com o cumprimento da legislação que protege crianças e adolescentes. “Essa capacitação trará novos conhecimentos e mais segurança para professores e demais servidores da rede municipal de ensino”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

As atividades formativas serão realizadas no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo. Os encontros ocorrerão às quartas-feiras, em pequenos grupos de escolas, ao longo dos meses de agosto e setembro.

Onde em Americana

Como parte da preparação, na última semana, os profissionais da Creche Curimã, no bairro São Vito, já participaram de uma palestra sobre o tema, ministrada pelo Cabo Vinícius Navarro, do Corpo de Bombeiros de Americana.

Leia Mais notícias da cidade e região