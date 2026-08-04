Parque Dom Pedro sorteia carro híbrido 0 km e presenteia clientes com vinho no Dia dos Pais

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Com o conceito “Estar junto é o melhor presente”, o Parque Dom Pedro convida pais e filhos a celebrarem a data criando novas memórias. Até o 31 de agosto, a campanha de Dia dos Pais une experiências, presentes e benefícios exclusivos, com o sorteio de um Omoda 5 Luxury HEV 0 km e a ação Compre & Ganhe, que presenteará clientes do Programa de Benefícios com um vinho argentino exclusivo.

Para concorrer ao automóvel, basta cadastrar uma nota fiscal de qualquer valor no app Parque Dom Pedro e ativar o benefício da campanha. Os clientes recebem números da sorte de acordo com sua categoria no Programa de Benefícios.

Além do sorteio, a campanha também conta com a ação Compre & Ganhe. Durante o mesmo período e enquanto durarem os estoques, clientes poderão trocar suas compras por um vinho El Andinista Premium Selection Cabernet Sauvignon. O benefício é liberado mediante o cadastro das notas fiscais no aplicativo, com valores mínimos que variam conforme a categoria do programa.

Mais do que encontrar o presente ideal, o shopping deseja proporcionar momentos de conexão entre pais, filhos e toda a família.

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