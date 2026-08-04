Um homem que roubou esquadrias em Americana foi detido em ação da Polícia Militar PM no final da tarde do domingo. O caso foi na rua dos Tucanos. Ele falou que tinha recolhido o material em uma caçamba, mas depois mudou de versão.

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FLAGRANTE DE FURTO 01 indivíduo preso

19º BPM/I – 1ª Cia PM – Americana 02/08/2026 – 17h20min Rua dos Tucanos

Equipe: DELTA Vtr: I-19140 Sd PM Livon/Sd PM Vicente

Indiciado: P. J. F. B. –

APREENSÃO: Esquadrias de Alumínio

Fios de energia

02 serras para cortar metal



A equipe policial foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de furto em andamento. No local, a equipe abordou o indivíduo, o qual carregava duas mochilas:, contendo diversas esquadrias de alumínio, cabos e fios elétricos.

Questionado a respeito da procedência dos objetos, o abordado declarou ter recolhido os materiais em uma caçamba de entulho. Contudo, em seguida, confessou ter transposto o muro do imóvel para furtar o material.

Em vistoria ao prédio do antigo CRAS, constatou-se a convergência entre as esquadrias encontradas em posse do infrator e o padrão das demais esquadrias remanescentes no imóvel. Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material apreendido, foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de Furto, permanecendo o indiciado à disposição da justiça.

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