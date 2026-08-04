Gigantão26 A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, realiza na noite desta quarta-feira (5) uma reunião com as equipes que disputarão a 1ª e 2ª divisões do Campeonato Amador de Futebol Masculino, o Gigantão 2026.

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O encontro acontece no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, e marca mais uma etapa da preparação para o principal torneio do futebol amador do município.

A programação terá início às 19h com a reunião das equipes da 1ª divisão. Na sequência, às 20h, será a vez dos representantes dos clubes da 2ª divisão. A organização orienta que cada equipe envie apenas um representante.

O objetivo do encontro é alinhar os principais pontos da competição, esclarecer dúvidas e garantir que todos os participantes tenham acesso às informações necessárias antes do início da competição. Durante a reunião, serão apresentados o regulamento, o formato de disputa, os critérios de participação, as diretrizes técnicas da competição, além das orientações para as inscrições dos atletas e os sorteios dos grupos.

Gigantão26

Principal campeonato amador de futebol de Americana, o Gigantão reuniu, em 2025, 60 equipes distribuídas em três divisões e mais de 1.400 atletas inscritos. A decisão da 1ª divisão foi disputada no Estádio Décio Vitta e consagrou a equipe do Cidade Jardim como campeã da elite do futebol amador americanense.

“O Gigantão26 é uma competição tradicional e muito aguardada pela população. A Secretaria de Esportes trabalha para oferecer uma estrutura cada vez melhor, valorizando os clubes, os atletas e fortalecendo o futebol amador de Americana. Essa reunião é um passo importante para que possamos iniciar mais uma temporada com organização, transparência e diálogo com as equipes. Nosso compromisso é oferecer uma competição cada vez mais estruturada e valorizada”, destaca o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

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