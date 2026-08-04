Dois homens que seriam funcionários do tráfico conseguiram fugir em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta segunda-feira, mas perderam o ‘material de trabalho’.

O caso aconteceu pouco depois das 11h da noite no conjunto Roberto Romano, região periférica da cidade. Ninguém foi preso, mas maconha, crack e ‘Ice’ foram recuperados.

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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP

APOIO TÁTICO 02

🚨 GCM JOSÉ 🚨 GCM SILVA 🚨 GCM SANDRIN 🚨 GCM SERNAJOTO

Data: 03 de agosto de 2026

Horário: 23h15

Local: Rua Hilda Heleno de oliveira– Bloco 80 – Conjunto Habitacional Roberto Romano

Natureza: Apreensão de Drogas

Relato da Ocorrência- dois em fuga:

Durante patrulhamento preventivo pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, bairro já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ao acessar a Rua Hildelene de Oliveira, dois indivíduos trajando vestes escuras adentraram a área verde do CRAS Núcleo 4 em desabalada carreira, não sendo possível acompanhá-los.

Foi realizada busca pelo local, onde, sob as folhagens, foram localizadas duas sacolas. Em vistoria foi encontrado em seu interior: 189 porções de substância análoga à maconha, 155 porções de substância análoga ao crack, 30 porções de substância análoga à maconha acondicionadas em tubos e 04 porções de substância análoga à maconha tipo “Ice”.

Diante do exposto, esta equipe deslocou-se até o Plantão Policial, onde, após narração dos fatos, a Autoridade Policial de Plantão determinou a apreensão dos entorpecentes.

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