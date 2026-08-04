O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre medidas adotadas após decisão judicial que aplicou multa ao município e ao DAE por despejo de esgoto sem tratamento em corpos hídricos do município.

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De acordo com o parlamentar, o documento tem como objetivo acompanhar as medidas adotadas pela Administração Municipal para solucionar o problema, conhecer o planejamento de investimentos e garantir transparência quanto às ações voltadas à preservação ambiental e à saúde pública.

Fala Renan

“O saneamento básico é uma das políticas públicas mais importantes para qualquer cidade. Além de proteger o meio ambiente, ele está diretamente relacionado à saúde da população, à qualidade dos recursos hídricos e ao desenvolvimento sustentável de Americana”, afirma Renan.

Segundo o autor, o acompanhamento técnico dessas ações é fundamental para garantir que as medidas adotadas sejam efetivas e produzam resultados permanentes. “Mais do que discutir as consequências da decisão judicial, precisamos acompanhar as soluções. A população espera investimentos capazes de reduzir a poluição dos nossos rios, proteger a Represa do Salto Grande e evitar que novos prejuízos ambientais e financeiros recaiam sobre o município”, ressalta.

No requerimento, o vereador solicita que a prefeitura informe quais foram os episódios de extravasamento de esgoto apontados na decisão judicial, indicando as datas, os locais das ocorrências e as causas identificadas em cada caso; quais medidas emergenciais já foram adotadas pelo município e pelo DAE para interromper os lançamentos irregulares.

Ele também requerer informações sobre o cronograma de obras, investimentos previstos, custos estimados e fontes de financiamento para a solução definitiva do problema e quais aos impactos financeiros da decisão judicial. Pede ainda esclarecimentos sobre o bloqueio de recursos determinado pela Justiça, a situação do recurso anunciado pela Prefeitura e o risco de novas multas ou sanções caso ocorram novos episódios de extravasamento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Lucas Leoncine fiscaliza condições do asfalto na Chácara Rodrigues

O vereador Lucas Leoncine (PSD) visitou nesta segunda-feira (3) a região do bairro Chácara Rodrigues para discutir demandas de moradores e fiscalizar as condições do asfalto das vias públicas.

No local, o parlamentar acompanhou a situação das ruas Roberto Benini, Pedro Conti e Mabília Rodrigues. “Temos diversas indicações protocoladas nos últimos anos reiterando a necessidade de investimentos na malha viária dessa região. É um bairro com fluxo intenso de veículos, pois concentra vias de acesso à Avenida Rafael Vitta, além de abrigar muitos prédios comerciais e uma unidade do Poupatempo”, explicou Lucas.

Ainda no local, Leoncine informou que encaminhará uma sugestão de investimentos ao Poder Executivo. “Faremos o protocolo com todos os registros coletados hoje. Seria muito proveitoso para a população que essas vias pudessem ser contempladas nas obras do programa Asfalto Novo. Levaremos essa proposta à Administração Municipal”, concluiu.

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