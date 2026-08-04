O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu 30.314 visitantes em julho, o maior público mensal registrado nos últimos 12 meses. O período considerado compreende os meses de agosto de 2025 a julho de 2026.

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Ao longo desse intervalo, o Zoo Americana recebeu 223.955 visitantes, média de 18.663 pessoas por mês. Em relação a esse índice, o movimento registrado em julho foi cerca de 62% superior.

“Visitar o Parque Ecológico é um bom programa para ser feito em família. Com o período de férias nas escolas em julho e o tempo favorável durante o mês, muitas pessoas puderam aproveitar para conhecer os animais e ter um contato maior com o meio ambiente, o que contribui para a conscientização ecológica”, avaliou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

A quantidade de visitas foi motivo de comemoração para a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales. “Julho registrou uma visitação expressiva ao Zoo Americana, o que demonstra o interesse da população por um espaço dedicado ao lazer, à educação ambiental e à conservação da fauna. Além disso, toda a arrecadação com a venda dos ingressos é revertida para a manutenção do Parque e do Jardim Botânico”, afirmou.

O Parque Ecológico é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana e desenvolve um importante trabalho de conservação, promovendo a proteção de diversas espécies ameaçadas de extinção. Sua área é de 120 mil metros quadrados e, no local, são abrigados cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, distribuídos em mais de 103 espécies. Dessas, aproximadamente 80% pertencem à fauna brasileira.

O funcionamento do Parque é das 8h às 17h, de quartas-feira a domingo, com fechamento da bilheteria e da entrada às 16h. O espaço está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e conta com estacionamento gratuito.

Zoo Americana- entrada

Os ingressos custam R$ 10 para visitantes de 12 a 59 anos e R$ 5 para crianças de 6 a 11 anos, acompanhadas por um adulto. Têm direito à gratuidade crianças de até 5 anos, pessoas com 60 anos de idade ou mais e pessoas com deficiência e seus acompanhantes, quando necessário, mediante comprovação.

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