Você procura trabalho nos setores de indústria ou alimentação? Então, se liga nas vagas de emprego desta semana do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia. O órgão da Prefeitura está com 21 vagas de emprego. Destas, nove são para auxiliar de linha de produção e seis para cozinheiro.

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Há ainda oportunidades para auxiliar de cozinha (duas vagas), vendedor (duas vagas), auxiliar de estoque (uma vaga) e atendente de lanchonete (uma vaga). As vagas são no município.

Quem se interessou por alguma dessas vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil do governo federal (CLIQUE AQUI).

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

2º ENCONTRO MENSAL DE EMPREGO

Além dos postos divulgados pelo PAT, os candidatos em busca de trabalho podem conquistar a tão sonhada vaga no Encontro Mensal de Emprego. A Prefeitura promoveu a segunda edição do evento, na sexta-feira (31/07), no auditório do Paço Municipal. Foram atendidas 300 pessoas.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 21 oportunidades de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:

Vagas