Quando são abraçados pelo “Projeto Conecta Mundo – Jovens Digitais”, os alunos de escolas públicas conseguem enxergar o futuro com olhos de criatividade, inovação e esperança. Justificável: a iniciativa propõe, de forma gratuita, o encontro entre tecnologia, educação, desenvolvimento de habilidades e valorização cultural, resultando na criação de um jogo digital interativo.

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A próxima instituição a receber a ação gratuita será a Escola Estadual Dr. João Thienne, localizada em Nova Odessa (SP), no período de 10 a 20 de agosto.

Contemplado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo do Estado de São Paulo, o “Projeto Conecta Mundo – Jovens Digitais” conta com a produção da MR2 Cultural, o patrocínio da Desktop, além do apoio da Think Projetos e, tratando-se de Nova Odessa (SP), da Escola Estadual Dr. João Thienne. Em seis anos de realização, a iniciativa já beneficiou mais de 500 adolescentes de mais de 20 escolas, distribuídas por 10 cidades de três estados brasileiros.

E como funciona a ação conecta mundo?

Ao longo das oficinas, que têm carga horária de 40 horas, os 20 alunos selecionados são instigados a pesquisar aspectos históricos, culturais e turísticos do município e transformar esse conteúdo em um jogo digital interativo. Para que tudo transcorra com excelência e qualidade, os participantes recebem notebooks, internet e ferramentas digitais, além da orientação de professores especializados em cada uma das temáticas abordadas.

E não para por aí! De forma prática e objetiva, o projeto trabalha habilidades técnicas e humanas. Marcelo Coelho Lira, professor de Tecnologia, destaca algumas: lógica de programação, pensamento computacional, resolução de problemas, criatividade, resiliência, comunicação, colaboração e organização de ideias. Isso sem mencionar o uso consciente da Inteligência Artificial (IA), o despertar da cidadania digital, a busca pela ética no ambiente on-line e a prevenção ao cyberbullying e aos golpes digitais.

“O Conecta Mundo promove a inclusão de adolescentes na tecnologia por meio da programação e da inteligência artificial. Além disso, demonstra na prática que eles podem deixar de ser apenas consumidores de tecnologia para se tornarem protagonistas. Além do conhecimento técnico, o projeto estimula o pensamento crítico e a capacidade de cada participante de apresentar e defender suas próprias ideias, preparando-o para os desafios do presente e das profissões do futuro”, destaca Marcelo.

Ao fim do projeto, os alunos são convidados a apresentar o aplicativo desenvolvido durante as oficinas e a compartilhar como o processo foi desenvolvido. Vale também destacar que as produções são disponibilizadas posteriormente, de forma gratuita, nas plataformas digitais. Cada turma é única e especial, deixando histórias que merecem ser lembradas. O professor Marcelo relembra uma delas com bastante carinho.

“Durante a apresentação final, uma jovem demonstrava visível nervosismo. Tudo mudou quando viu toda a família entrar na sala para prestigiar aquele momento. Um grande sorriso tomou conta de seu rosto. Ao assistir à apresentação da filha, o pai não conteve as lágrimas. O projeto desenvolvido por ela era um aplicativo de controle financeiro criado para auxiliar justamente a pequena mercearia da família. Isso é o Conecta Mundo: um projeto real que impacta jovens e famílias inteiras”, finaliza o profissional.

SAIBA MAIS

O quê: “Projeto Conecta Mundo – Jovens Digitais”

Quando: de 10 a 20/8, das 8h às 12h

Onde: Escola Estadual Dr. João Thienne (Rua Independência, 500, Centro, em Nova Odessa | SP)

Informações: @mr2cultural

Sobre a Desktop

A Desktop é a empresa de telecomunicações eleita duas vezes (2024 e 2025) a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha (link). A companhia também recebeu a Certificação Experience por quatro anos consecutivos, pela proximidade e relacionamento com seus clientes, reconhecido pelo Experience Awards. Conta com um dos maiores crescimentos orgânicos de clientes do setor (percentualmente vs TOP 10 empresas de telecomunicações do Brasil e em volumes absolutos em sua região de atuação), segundo dados da ANATEL. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia oferece acesso à internet 100% via fibra óptica.

Presente em mais de 200 cidades, a Desktop possui mais de 4.500 colaboradores e conecta mais de 1,1 milhão de clientes residenciais e corporativos por meio de 55 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Reconhecida entre as melhores empresas do setor, a Desktop mantém altos índices de excelência no atendimento ao consumidor. Desde 21 de julho de 2021, a companhia está listada na Bolsa de Valores brasileira.

Sobre a MR2 Cultural

Fundada em 2012, a MR2 Cultural é uma referência em gestão de projetos culturais e produções artísticas, oferecendo soluções completas e inovadoras. Com uma equipe altamente qualificada e profissionais especializados, a MR2 Cultural se destaca por sua atuação em leis de incentivo como PROAC, PROMAC, PRONAC, PRONAS e PRONON, garantindo o máximo de aproveitamento dos recursos disponíveis para a realização de diversos projetos culturais. Seu portfólio abrange uma ampla gama de projetos e temas, que incluem música, teatro, circo, mágica, dança, ciência, oficinas artesanais, fotografia, grafite, entre outros, com a missão de promover a diversidade cultural e artística, proporcionando experiências enriquecedoras e impactantes para o público e todos os envolvidos.