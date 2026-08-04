Um imóvel abandonado na av da Saudade em Americana tem chamado a atenção de quem passa pelo local. A ponto de um leitor do NM entrar em contato e relatar que se incomoda com o local em situação de abandono.

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O prédio possui coqueiros na sua frente e fica ao lado de uma concessionária Honda.

Denúncia imóvel abandonado

Boa tarde, venho através deste fazer uma denúncia de um imóvel abandonado na Av. Da Saudade, ao lado da Honda motos, já falamos com o fiscal da área e com a guarda Municipal os mesmos informaram que iriam notificar o proprietário e a guarda disse que faz ronda pelo local tirando os andarilhos do local, o problema que nada é resolvido a situação está trazendo transtornos para os moradores e comerciantes do local