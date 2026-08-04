Feirão Casa Paulista realiza mais 122 atendimentos em Americana

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O Feirão Casa Paulista realizou mais 122 atendimentos, entre sábado (1º) e domingo (2), em Americana, na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). Somados aos atendimentos realizados no fim de semana anterior (dias 25 e 26 de julho), o programa já contabiliza 464 famílias atendidas no período. Até o momento, foram formalizados 52 contratos para aquisição do primeiro imóvel, destinados a famílias com renda mensal de até três salários mínimos.

“A conquista do primeiro imóvel é um sonho realizado para muitas famílias que foram atendidas e fecharam seus contratos. O Feirão Casa Paulista, em parceria com o governo estadual, foi uma oportunidade de ampliar o acesso à moradia para as famílias inscritas no Cadastro Habitacional do município, suprindo uma demanda importante na cidade”, disse o secretário da pasta, Luiz Carlos Cezaretto.

O Feirão, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo e pela Construtora Itajaí, ofereceu unidades de apartamentos do Condomínio Iracema, no Jardim da Balsa, por meio do Programa Casa Paulista, com subsídio de R$ 13 mil por carta de crédito.

As famílias interessadas em participar do Cadastro Habitacional do município podem se inscrever pelo site inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br ou comparecer à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O endereço é Avenida Brasil, 1.293.

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