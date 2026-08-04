O prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso bateu o martelo e confirmou o ‘time oficial’ para a campanha de deputado este ano na cidade. Raí do Paraíso, candidato a deputado federal pelo Republicanos, e Virginelli, candidato a deputado estadual pelo MDB, representam a base política de Henrique na disputa por vagas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de São Paulo.

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A convenção estadual realizada no último sábado (1º), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, marcou uma das maiores mobilizações políticas do Estado e oficializou as candidaturas da coligação liderada pelo governador Tarcísio de Freitas para as eleições de 2026. O encontro reuniu milhares de lideranças, prefeitos, parlamentares e representantes de diversas regiões paulistas, consolidando a aliança entre os partidos que integram a base do governo estadual.

Com o encerramento das convenções partidárias, também ficou definida a composição da base política do prefeito Henrique do Paraíso para a disputa eleitoral deste ano. Raí do Paraíso, candidato a deputado federal, e Virginelli, candidato a deputado estadual, passam a ser os candidatos oficiais do grupo político para representar Sumaré nas eleições de 2026.

A definição fortalece a estratégia do grupo em ampliar a representatividade do município nas duas principais casas legislativas do país e do Estado. Enquanto Raí do Paraíso busca uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, Virginelli disputa uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), formando uma composição que pretende ampliar a interlocução de Sumaré com os governos estadual e federal.

A participação dos dois candidatos na convenção estadual reforçou o alinhamento político entre a administração municipal e as principais lideranças do Estado. Ao lado de autoridades, prefeitos, parlamentares e dirigentes partidários, Raí do Paraíso e Virginelli acompanharam o ato que marcou o início oficial da campanha da base governista paulista, simbolizando a integração de Sumaré ao projeto político que reúne lideranças de todas as regiões do Estado.

Henrique e a prévia de 2028

Para o grupo político liderado pelo prefeito Henrique do Paraíso, a definição das candidaturas representa o início de uma nova etapa, com foco no fortalecimento da presença de Sumaré nos espaços de decisão política. A expectativa é que uma representação simultânea no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa contribua para ampliar a articulação institucional, atrair investimentos, conquistar recursos e viabilizar novos projetos voltados ao desenvolvimento da cidade e de toda a região.