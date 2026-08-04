Shopping ParkCity Sumaré promove Festival de Dia dos Pais com gastronomia, música e atrações para toda a família

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O Dia dos Pais está chegando e o Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, preparou uma atração especial para proporcionar momentos de conexão, diversão e lazer para as famílias.

É o Festival de Dia dos Pais, uma mostra gastronômica e cultural que reunirá food trucks com um cardápio variado, incluindo pratos típicos, churrasco, hambúrgueres, petiscos e outras opções, além de chopp artesanal, jogos de mesa e espaço kids com recreação. Com entrada gratuita, o evento será realizado de 6 a 9 de agosto, das 12h às 22h, na Alameda ParkCity.

Entre os destaques do evento, nos dias 8 e 9, haverá uma oficina gratuita para crianças de 3 a 12 anos, que poderão confeccionar chaveiros personalizados para presentear os pais. As oficinas terão vagas limitadas, e as inscrições deverão ser realizadas no local, no dia da atividade. As sessões acontecerão às 14h, 15h, 16h, 17h e 18h. “A ideia desta atividade é envolver as crianças de forma lúdica e divertida, para que esse momento de conexão em família tenha ainda mais significado”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity.

A programação também contará com música ao vivo, com artistas de diferentes estilos, como samba, pop rock, sertanejo e MPB, garantindo uma programação musical diversificada. “Preparado para toda a família, o Festival de Dia dos Pais reforça o posicionamento do empreendimento como ponto de encontro de lazer e entretenimento, inclusive em datas especiais”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Serviço:

Festival Dia dos Pais

Quando: de 6 a 9 de agosto, (quinta-feira a domingo).

Horário: das 12h às 22h.

Local: Alameda ParkCity.

Entrada gratuita

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