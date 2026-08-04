Michael “PQD” celebra vitória no UFC Belgrade

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A estreia de Michael “PQD” Oliveira no UFC Belgrade superou todas as expectativas da indústria do entretenimento esportivo mundial. Após nocautear o britânico Oban Elliott em apenas 1 minuto e 49 segundos de combate, mantendo sua invencibilidade perfeita (10-0), o ex-paraquedista do Exército Brasileiro reuniu a imprensa em coletiva oficial para celebrar o feito e projetar os próximos passos rumo ao topo da categoria dos meio-médios.

A vitória relâmpago foi o ponto alto de um projeto esportivo viabilizado com o suporte da patrocinadora master do atleta, a Meridianbet. Para celebrar a atuação impecável, a diretoria da marca fez um anúncio surpresa ao vivo. “O Michael é um atleta extraordinário que entregou um espetáculo inesquecível em Belgrado. Em reconhecimento a essa conquista histórica e ao seu profissionalismo, decidimos dobrar o seu bônus de performance”, revelou Zoran Milosevic, CEO Global da Meridianbet.

O embaixador da marca e ídolo do futebol mundial, Dejan Petković, relembrou os bastidores da promessa feita pelo lutador antes de subir no octógono: “O Michael veio até mim antes da luta e cravou que nocautearia no primeiro round e que comemoraria apontando para a Meridianbet. Ele cumpriu exatamente o que prometeu. Estamos todos profundamente orgulhosos de ver essa mentalidade vencedora se concretizar no esporte de alta performance”.

Apesar do desfecho rápido, Michael ressaltou a preparação para um combate longo. “Eu estava me preparando para uma guerra. Enfrentei um rival experiente no UFC, mas nosso treinamento foi tão duro e preciso que quando a mão entrou, ele não conseguiu reagir”, destacou Michael “PQD”, dedicando o triunfo às suas raízes: “Isso é pela Rocinha e pela tropa paraquedista”.

“Acreditar no Michael nunca foi uma aposta no escuro, mas sim o reconhecimento de um talento fora da curva. O grande diferencial dele é estar rodeado por profissionais qualificados e visionários, que previram essa trajetória e abraçaram o projeto desde o início. Quando há essa sintonia de visão e dedicação de todos os lados, a vitória é uma consequência natural”, afirmou Jennifer de Paula, integrante da gestão estratégica do projeto em conexão com a Meridianbet.

Essa visão integrada reflete-se diretamente no trabalho da equipe de alta performance comandada pelo preparador físico Rogério Camões: “O Michael é um espécime biológico. Seus testes de VO2 e capacidade cardíaca estão acima do padrão ouro do UFC Performance Institute. Aliamos essa biologia privilegiada ao lastro de resiliência que ele trouxe do Exército”.

Completando o time de corners, os treinadores detalharam a leitura tática do combate. Rafael Vinícius explicou a maturidade no combate em pé: “O Michael teve a leitura perfeita para não se precipitar. Ele usou o jab para amadurecer o nocaute, esquivou na hora certa e esperou o adversário errar para dar a resposta definitiva”. Já Eduardo Simões destacou a inteligência de combate: “Ele trouxe a disciplina do quartel para o CT. É um atleta que cumpre ordens com uma calma de veterano, unindo a luta em pé e a luta agarrada com um QI de combate impressionante”.

De olho no futuro e mirando o norte-americano Chidi Njokuani como próximo alvo nos meio-médios, Michael concluiu com uma mensagem inspiradora: “Para o Michael do futuro, que vai buscar o cinturão: curta cada momento, porque você se sacrificou e confiou no processo. Você é merecedor de tudo isso”.

Michael PQD nocauteou Oban Elliott no UFC Sérvia – Torbjorn Tande/PXImages

Promovida com alcance internacional, a coletiva foi conduzida através de uma sabatina promovida pela imprensa especializada brasileira, representada pelo portal Super Lutas, parceiro do Portal Terra. A cobertura e o registro audiovisual do evento ficaram a cargo da equipe da Meridian Sport, uma das maiores plataformas de mídia esportiva da Sérvia, enquanto a articulação e a distribuição dos conteúdos exclusivos para os veículos de imprensa no Brasil foram lideradas pela equipe de assessoria e comunicação brasileira.

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