Alunos de Santa Bárbara participam do SARESP

Alunos dos 2º anos da Rede Municipal de Santa Bárbara d’Oeste participam do Simulado SARESP no retorno às aulas

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Os estudantes dos 2º anos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste participarão, entre os dias 5 e 7 de agosto, do Simulado SARESP, avaliação que contempla as áreas de Língua Portuguesa e Matemática. A aplicação terá início nesta quarta-feira (5), mesma data em que os mais de 15 mil alunos da Rede Municipal retornam às aulas para o segundo semestre letivo.

Realizado por meio do Programa Alfabetiza Juntos, do Governo do Estado, o Simulado SARESP tem como objetivo reunir informações que permitam analisar o desempenho dos estudantes, oferecendo evidências importantes sobre o processo de alfabetização. Os resultados subsidiarão o planejamento de estratégias pedagógicas nas unidades escolares e em toda a rede, contribuindo para o fortalecimento da aprendizagem.

A avaliação é uma importante ferramenta de acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes, permitindo identificar avanços e oportunidades de aprimoramento das práticas pedagógicas. Por isso, a Secretaria de Educação reforça a importância da presença dos alunos durante os três dias de aplicação e conta com o apoio das famílias para garantir a participação de todos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Educação, localizada na Rua Graça Martins, 680, no Centro, ou pelo telefone (19) 3464-9449, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

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