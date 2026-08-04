TRE lança página "É real, Tribunal?" com foco no combate à desinformação

TRE-SP lança página “É real, Tribunal?” com foco no combate à desinformação eleitoral

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Com foco no combate à desinformação no processo eleitoral, a página “É real, Tribunal?” foi lançada nesta terça (4) pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A iniciativa faz parte da programação da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O novo espaço reúne informações e esclarecimentos sobre a urna eletrônica em linguagem simples, formas de identificar conteúdos potencialmente falsos e lesivos, além de acesso a páginas de checagens e ao sistema de denúncias da Justiça Eleitoral.

De fácil navegação, o espaço é dividido entre imagens, notícias e vídeos produzidos pela Comunicação do Tribunal e links para páginas de checagens. O site “Fato ou Boato” administrado pelo TSE e a página “Corrige ou Confirma” do TRE-SP, anteriormente conhecida como “Verifica TRE-SP”, são os dois primeiros links do “É real, Tribunal?”, com esclarecimentos sobre notícias falsas ou enganosas em relação à Justiça Eleitoral.

Alertas e denúncias

Para denunciar notícias falsas, também é possível acessar o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade) por meio da página. A plataforma permite que qualquer pessoa encaminhe para análise alertas sobre fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.

Página tem espaço para esclarecimentos de informações

Foram incluídas também algumas produções audiovisuais do Tribunal, como o documentário “A Verdade das Urnas: Justiça Eleitoral no Combate à Desinformação“, lançado em setembro de 2025, que aborda o fenômeno da desinformação contra as urnas eletrônicas pela perspectiva de magistrados e servidores. Ainda é possível assistir ao vídeo “Educação Midiática“, feito em parceria com outros Regionais Eleitorais, com enfoque em estratégias para identificar informações falsas ou descontextualizadas, e a série “Urnas Eletrônicas: O que Você Precisa Saber“, que explica sobre os recursos de segurança da urna por meio de vídeos curtos.

30 anos da urna

As matérias sobre os 30 anos da urna eletrônica, com dados históricos sobre o desenvolvimento do voto informatizado no Brasil também ganharam destaque, em conjunto com notícias do TRE-SP voltadas ao enfrentamento à desinformação. Quem acessar o “É Real, Tribunal?” ainda poderá consultar os conteúdos expostos na mostra “Verdades Eletrônicas: Saiba Tudo sobre a Segurança da Urna“, inaugurada na sede do TRE-SP em 2024, que teve nova edição em 2025, e baixar o Calendário 2026, com informações sobre a segurança do equipamento e o voto eletrônico a cada mês.

Abertura da urna

Nesta segunda (4), no início da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fez a abertura da urna eletrônica durante uma transmissão ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. A iniciativa buscou apresentar os recursos de segurança, transparência e auditoria do equipamento. A atividade foi conduzida pelo coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, que desmontou a máquina, apresentou seus componentes e explicou os mecanismos de proteção do equipamento.

Mais informações: [email protected]

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