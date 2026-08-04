Agenda de eventos na Tchéquia em Setembro

Festival de Música de São Venceslau 2026 Setembro, 02 – 28 Como é tradicional há mais de duas décadas, a edição 2026 do Festival de Música de São Venceslau terá por palco igrejas, templos e salas de concerto. O festival tem por foco a erudição e a espiritualidade em cenários de patrimônios históricos. No programa, música sacra, de câmara, barroca, orquestral e concertos de órgãos. A abertura (02 de setembro) do festival será na histórica Catedral do Divino Salvador. No programa, peças de Johann Sebastian Bach, Marc-Antoine Charpentier e François Francœur. O Festival de Música de São Venceslau 2026 se estenderá por 18 cidades da Morávia-Silésia. Programa completo com respectivas cidades no endereço a seguir. https://lnk.sk/bgnya

KARLOV VARY – CENTRO TERMAL Festival das Luzes em Karlovy Vary 2026 Setembro, 11 – 12 Vary Září (Vary Setembro) ou Festival das Luzes de Karlovy Vary é um evento de grandes proporções. O festival acontece todos os anos no mês de setembro, e transforma o centro termal de Vary em uma galeria de arte ao ar livre. Em 2026 na 9ª edição, o festival reúne vídeoprojeções, espetáculos multimídia e shows de luzes. Os organizadores prometem oferecer um grandioso espetáculo de formações de imagens por drones. Quanto às projeções, elas acontecem sobre edifícios históricos, árvores e na superfície das águas do rio Teplá. https://lnk.sk/dnops

ZNOJMO E MIKULOV – VÁRIOS LOCAIS Festas da Vindima Setembro, 11 – 13 A cada ano, o mês de setembro na República Tcheca é dedicado às Festas da Vindima, para celebrar as colheitas. As comemorações acontecem em várias cidades e são repletas de atrações. Degustação de vinhos, desfiles históricos, festivais folclóricos, músicas tradicionais fazem parte dos programas. Uma das festas mais famosas acontece em Znojmo (dias 11 a 13) e inclui o desfile histórico do rei João de Luxemburgo. Em Mikulov, a atração é a Festa da Vindima de Pálava (dias 11 a 13), com shows folclóricos, malabaristas, desfile do rei e comitiva, música de dulcimer, por exemplo. No endereço a seguir há uma centena de dicas para as cidades e as vilas tchecas que realizam Festas da Vindima na Tchéquia durante setembro. https://lnk.sk/sxjv4

PARDUBICE – CASTELO DE KUNĚTICKÁ HORA Festival do Mel e da Maçã Kunětická hora 2026 Setembro, 19 Este festival é uma ode ao trabalho dos apicultores e dos fruticultores da região de Pardubice. Durante o único dia do festival, os aromas e os sabores naturais do mel e das frutas frescas, maçãs em especial, se somarão aos sabores de produtos elaborados, como a sidra, bolos, strudels. O festival acontece nos jardins e nos pomares abaixo do Castelo de Kunětická hora. Nos espaços reservados ao festival, várias barracas ofertarão vinhos, hidromel, cerveja artesanal e outras variedades gastronômicas. Estão programadas atividades para os visitantes de todas as idades. https://lnk.sk/hrdx8

CASTELO DE PRAGA – ANTIGO PALÁCIO REAL Exposição das Joias da Coroa Tcheca Setembro, 19 – 28 A exposição das Joias da Coroa Tcheca terá lugar no Salão Vladislav, um dos vários compartimentos do Antigo Palacio Real, no complexo do Castelo de Praga. Para o público em geral, a exposição abrirá no dia 19, com entrada gratuita. Intitulada Habsburgo 500, a exposição tem por atrações principais a Coroa de São Venceslau, o orbe e o cetro real. Dentre as demais peças estão o manto de coroação de Fernando I de Habsburgo, retratos reais de época e as chaves históricas dos guardiões dos arquivos da Coroa. Informações detalhadas sobre a exposição, as normas para a entrada, como chegar ao Antigo Palácio Real e outras são encontradas no site oficial do Castelo de Praga. https://lnk.sk/ipsz1

MONTANHAS ORE, BOŽÍ DAR E OUTRAS CIDADES Eurorando 2026 Setembro, 20 – 27 O Eurorando é considerado o maior festival internacional de caminhadas da Europa. Em 2026 na 6ª edição, o Eurorando acontece uma vez a cada cinco anos. O cenário para o festival são as Montanhas Ore (Montes Metalíferos), em especial, Krušné hory e Erzgebirge, na fronteira entre a República Tcheca e a Alemanha. Os principais lugares que concentram as atividades são as cidades de Boží Dar, Loučná pod Klínovcem e Kurort Oberwiesenthal, esta última na Alemanha. A programação inclui caminhadas guiadas (rotas transfronteiriças); a exploração da paisagem cultural da mineração, inscrita na lista do Patrimônio da Unesco; caminhadas em grupo. O programa complementar prevê encontro de jovens; seções culturais noturnos; concertos; mercados; exposições. https://lnk.sk/tvnx4