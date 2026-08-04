Americana recebe nos dias 8 e 9 de agosto de 2026 a primeira edição do FEMAM – Festival de Música de Americana, iniciativa criada para fomentar, valorizar e difundir a produção musical autoral do município.
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Com entrada gratuita, o evento ocupará a Praça Comendador Müller e reunirá artistas locais, oficinas culturais, ações formativas e apresentações de convidados especiais.
O festival selecionou, por meio de edital público, 12 artistas e grupos musicais de Americana, que se apresentarão divididos em duas noites, interpretando exclusivamente repertório autoral. Cada participante receberá cachê artístico de R$ 1 mil, além de poder contar com uma banda base de apoio profissional disponibilizada pela própria organização do evento. Mais do que um festival de apresentações, o FEMAM nasce com o propósito de fortalecer a cena independente, estimular a formação de plateias e aproximar os artistas da comunidade.
As atividades serão acompanhadas pelo curador do festival, Sandro Livahck. A programação também contempla oficinas culturais gratuitas, realizadas em tendas e espaços culturais da Praça Comendador Müller, ampliando o acesso da população às atividades formativas e incentivando o surgimento de novos públicos para a música autoral.
No sábado (8), a tarde será marcada pela Mostra da Escola de Música Matheus Nadin, reunindo bandas independentes de Americana em uma programação especial que antecede a abertura oficial do festival. As noites de celebração serão encerradas por atrações de destaque. Ainda no sábado (8), a cantora paulistana Ana Cañas apresenta o espetáculo “Rita Total”, uma homenagem vibrante ao legado de Rita Lee, reunindo clássicos como “Jardins da Babilônia”, “Agora Só Falta Você”, “Lança-Perfume” e “Balada do Louco”. O show propõe uma viagem pela trajetória da artista e celebra uma das maiores compositoras da música brasileira.
Já no domingo (9), o encerramento fica por conta da Orquestra Municipal de Americana, acompanhando os talentos da casa: Janaína de Cássia e Gustavo Espinola, proporcionando ao público uma experiência musical que une tradição, sensibilidade e diversidade sonora.
Outro diferencial do FEMAM é seu compromisso com a inclusão e a acessibilidade. O festival contará com recursos de interpretação em Libras, legendagem das apresentações e
outras medidas de acessibilidade cultural, reafirmando seu compromisso com o acesso democrático à cultura e o respeito à diversidade.
Criado para incentivar a circulação de artistas locais e consolidar Americana como um importante polo de produção musical independente, o FEMAM pretende transformar a Praça Comendador Müller em um grande encontro entre artistas, estudantes e público, celebrando a riqueza da música autoral produzida na cidade. O FEMAM 2026 é uma realização da Prefeitura Municipal de Americana, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, em conjunto com o Comcult Americana. O evento conta com a produção do grupo Abadá-Capoeira Americana-SP e o apoio institucional da ACIA.
SERVIÇO
FEMAM – Festival de Música de Americana
📅 Datas: 08 e 09 de agosto de 2026
📍 Local: Praça Comendador Müller – Americana/SP
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Entrada gratuita
Programação
Sábado – 08 de agosto
● 10h00 às 12h00 – Oficinas culturais gratuitas
● 13h00 às 15h00 – Mostra Escola de Música Matheus Nadin
● 15h00 às 19h00 – Apresentações dos artistas selecionados
● 20h30 – Show de encerramento com Ana Cañas – “Rita Total”
Domingo – 09 de agosto
● 13h00 às 14h00 – Oficinas culturais gratuitas
● 14h00 às 18h00 – Apresentações dos artistas selecionados
● 20h00 – Show de encerramento com Janaína de Cássia, Gustavo Espinola e Orquestra Municipal de Americana
CRONOGRAMA TÉCNICO
📅 08 de agosto (sábado)
Mostra escola Matheus Nadin:
13:30 – Banda 22 Rubis
14:00 – Banda Nexus
14:30 – Banda Fora da Caixa
15:00 – Banda Grafite Sonoro
15:30 – Banda Galáxia
Biblioteca duas oficinas
16:00 Primeira oficina – (Composição Livack)
17:00 Segunda oficina – (Percussão Nadin)
16:00 – 18:00 – Passagem de Som (Ana Cãnas)
INÍCIO das Apresentações Selecionadas
18:00 – Artista 1 – Thi$Vicia
18:20 – Artista 2 – Alê Moreno
18:40 – Artista 3 -Váleria Cruz
19:00 – Artista 4 – CANACUT
19:20 – Artista 5 – Jeffo Trombi
19:40 – Artista 6 – Danny Asa Carlinhos Ribeiro e Fernando Petra Trio
20:30 – Show de encerramento (Ana Cãnas)
📅 09 de agosto (Domingo)
Horário Atividade
13:00 – 16:00 – Montagem Orquestra ( Palco)
14:00 – Aulão Abadá Capoeira – (Praça)
15:00 – Aulão Abadá Capoeira – (Praça)
16:00 – 17:30 – Passagem de Som (Orquestra – Janaína e Gustavo)
INÍCIO das Apresentações Selecionadas
18:00 – Artista 1 – Duo Origens
18:20 – Artista 2 – Sala da música
18:40 – Artista 3 -Herbert Moura ferreira
19:00 – Artista 4 – Furtacor e Raquel Odara
19:20 – Artista 5 – Eddie Fernan
19:40 – Artista 6 – Do Prado
20:00 – Show de encerramento – Orquestra – Janaína e Gustavo
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