Molina defende deputado e cobra mais representatividade

Molina defende deputado atuante e cobra mais representatividade regional

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O candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) defende uma atuação parlamentar mais próxima e efetiva, com presença nos municípios, diálogo com a população e capacidade de articulação junto aos governos Estadual e Federal.

Com uma trajetória política que já recebeu cerca de 52 mil votos, Molina destaca também sua proximidade com o governador Tarcísio de Freitas como um fator que pode contribuir para ampliar a força de representação da região e facilitar a interlocução na busca por soluções.

Para Molina, a função de um deputado vai muito além da destinação de recursos. O parlamentar deve acompanhar as demandas dos municípios, fazer a intermediação com os governos e cobrar respostas para problemas que afetam diretamente a população.

A fila CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) é apontada por Molina como um exemplo dessa responsabilidade. “Tendo deputado, tem que se cobrar principalmente a questão da fila CROSS. Esse problema é um reflexo claro da falta de representatividade que nós temos na nossa região”, afirma.

Segundo ele, demandas relacionadas ao Governo de São Paulo e ao Governo Federal também fazem parte das atribuições de um representante regional. “É responsabilidade do deputado fazer essa intermediação, fazer essa cobrança”, destaca.

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