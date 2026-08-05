Vale lidera como a marca brasileira de mineração mais valiosa; 3 marcas brasileiras entre as 100 maiores

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A Vale reforçou sua posição como a marca brasileira de mineração mais valiosa, com seu valor de marca aumentando 9% para US$ 2,7 bilhões em 2026, de acordo com um novo relatório da Brand Finance, a principal consultoria de avaliação de marcas do mundo.

Esse crescimento é impulsionado pelo aumento da produção da Vale em minerais-chave, particularmente minério de ferro, que alcançou 336 milhões de toneladas no exercício fiscal de 2025 (FY2025), fortalecendo seu papel como um fornecedor global líder para a indústria do aço. Refletindo esse impulso, a marca subiu para a sétima posição globalmente, acima da 11ª posição em 2025.

A Vale também está classificada entre as 10 marcas mais fortes de Mineração, Metais e Minerais em 2026, alcançando uma pontuação de 72,9 em 100 no Índice de Força de Marca (BSI) e uma classificação AA. A pesquisa da Brand Finance indica que essa força é sustentada por forte familiaridade e compreensão em seu mercado doméstico.

Mais abaixo no ranking, a Gerdau retornou na 49ª posição, com um valor de marca de US$ 540 milhões, um aumento de 16% em relação a 2025. A marca também está classificada entre as 20 mais fortes do setor, registrando uma pontuação BSI de 61,7 em 100 e uma classificação A+.

Além do Top 50 de Mineração, Metais e Minerais, a CSN subiu sete posições para a 73ª colocação, impulsionada por um aumento de 14% no valor de marca. Apesar desse sólido progresso, sua força de marca permanece em um nível moderado, ainda ficando atrás do desempenho das outras duas marcas brasileiras presentes no ranking.

Eduardo Chaves, Managing Director, Brasil, da Brand Finance, comentou:

“O crescimento da Vale reflete sua capacidade de ampliar a produção enquanto mantém forte reconhecimento de marca em seu mercado doméstico. Sua posição global melhorada destaca a crescente influência do Brasil no setor de Mineração, Metais e Minerais. Ao mesmo tempo, o retorno da Gerdau ao ranking das 50 maiores sinaliza um impulso renovado entre as marcas industriais brasileiras. Completando as três marcas nacionais presentes no ranking das 100 maiores está a CSN.”

Fonte: Pesquisa proprietária da Brand Finance Plc.

Eduardo Chaves, Managing Director, Brasil, da Brand Finance, também comentou:

“A mineração é uma pedra angular da economia do Brasil, desempenhando um papel crítico nas exportações e nas cadeias globais de abastecimento de commodities, particularmente em minério de ferro e minerais de transição. À medida que as expectativas em torno de ESG se intensificam, as marcas deste setor têm uma oportunidade única de alavancar estruturas robustas de gestão de marcas para ir além do posicionamento e entregar ações ESG tangíveis e credíveis, criando valor real não apenas para os negócios, mas para a sociedade como um todo.”

Destaques Globais

A Glencore permanece como a marca de mineração mais valiosa do mundo pelo segundo ano consecutivo, apesar de uma queda de 11% em seu valor de marca, agora em US$ 5,5 bilhões. Condições mais fracas de mercado para commodities pressionaram as margens, com o EBITDA Ajustado caindo 16%, impulsionado por preços mais baixos do carvão energético, enquanto os contratos de produção global de carvão diminuem pelo segundo ano consecutivo. A exposição diversificada da marca entre metais básicos e produtos energéticos compensa parte do impacto de mercados de carvão mais fracos.

A BHP ocupa a segunda posição, com valor de marca de US$ 5 bilhões, queda de 2% em meio a mercados de carvão mais fracos e desafios operacionais e jurídicos contínuos. É a marca de mineração mais forte deste ano, com uma pontuação de Índice de Força de Marca (BSI) de 80,1/100 e uma classificação de força de marca AA+. Os ganhos em força de marca são impulsionados por melhorias em confiabilidade, qualidade, boca a boca e utilização.

A Brand Finance também identificou as marcas com melhor desempenho em seis categorias industriais-chave: produção de aço, produção de alumínio, carvão, mineração de cobre, processamento de cobre e ferro. Marcas chinesas continuam a exercer forte influência, aparecendo com destaque em múltiplas categorias, particularmente em alumínio e processamento de cobre, reforçando a posição consolidada do país na cadeia global de abastecimento de metais.

A ArcelorMittal (valor de marca de US$ 4,7 bilhões) mantém sua posição como a marca de aço mais valiosa globalmente.

Na produção de alumínio, a Chinalco (valor de marca de US$ 1,9 bilhão) permanece como a marca líder na categoria.

O segmento de carvão vê a Glencore (valor de marca de US$ 3,2 bilhões) assumir a primeira posição.

No setor de mineração de cobre, a Glencore (valor de marca de US$ 2,2 bilhões) continua liderando.

Enquanto isso, a Jiangxi Copper (valor de marca de US$ 3 bilhões) mantém sua liderança na categoria de processamento de cobre.

No segmento de ferro, a BHP (valor de marca de US$ 2,4 bilhões) permanece na dianteira.

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