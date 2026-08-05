Verador Juninho Dias propõe ampliação do horário do Banco de Sangue de Americana

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O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação solicitando à Prefeitura de Americana estudos para ampliar o horário de atendimento do Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A proposta busca facilitar o acesso de trabalhadores, estudantes e demais pessoas que não conseguem doar durante o período atual de funcionamento.

Atualmente, o Banco de Sangue atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h. Embora sejam realizadas campanhas coletivas aos sábados, mediante agendamento prévio, o atendimento habitual ao público permanece concentrado no período da manhã.

Entre as alternativas sugeridas pelo parlamentar estão a extensão do atendimento até o período da tarde ou início da noite em determinados dias da semana e a realização de plantões periódicos aos sábados, também abertos aos doadores individuais. A implementação deverá considerar a disponibilidade de profissionais, a estrutura da unidade e as normas técnicas e sanitárias aplicáveis.

“Muitas pessoas têm vontade de doar, mas não conseguem comparecer por causa do trabalho ou dos estudos. Ampliar o horário é oferecer mais oportunidades para que esse gesto de solidariedade aconteça e, ao mesmo tempo, contribuir para a manutenção dos estoques de sangue”, destaca Juninho.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e providências.

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