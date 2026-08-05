Rede D’Or abre vagas para a região

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A Rede D’Or, maior empresa de saúde da América Latina, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, buscando atrair e desenvolver talentos para diferentes áreas.

O programa foi estruturado para oferecer uma jornada de aprendizado com trilhas de desenvolvimento, troca direta com líderes e visibilidade dentro da companhia.

Para participar, é necessário estar cursando graduação em áreas administrativas e correlatas, com conclusão prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.

Também é preciso ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias, em formato híbrido ou presencial (conforme a vaga), com atuação nos estados do Rio de Janeiro ou São Paulo.

Além da bolsa-auxílio compatível com o mercado, os selecionados contarão com um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte e desconto em academias.

O programa também oferece acesso ao Clube de Parcerias Rede D’Or, com descontos em produtos e serviços, além de descontos em instituições de ensino e idiomas, trilha de desenvolvimento exclusiva e acesso aos treinamentos da Universidade Corporativa.

As inscrições para o Programa de Estágio Rede D’Or 2027 poderão ser realizadas até 30/08/2026.

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