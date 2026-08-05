Americana amplia proteção contra a poliomielite com segunda dose para crianças

Americana amplia proteção contra a poliomielite com segunda dose de reforço para crianças de 4 anos

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, passou a incluir, a partir desta segunda-feira (3), a segunda dose de reforço da vacina inativada contra a poliomielite (VIP) no calendário de rotina. O imunizante está disponível para crianças a partir de 4 anos de idade, conforme a nova estratégia do Ministério da Saúde. A mudança tem como objetivo manter o país livre da circulação de poliovírus, visto que a vacinação é a única forma de prevenção contra a doença.

Com a atualização, o esquema vacinal contra a poliomielite passa a ser composto por três doses – aos 2, 4 e 6 meses de idade –, seguidas de dois reforços, o primeiro aos 15 meses e o segundo aos 4 anos de idade, completando o novo ciclo de proteção.

A Secretaria de Saúde de Americana orienta que os pais ou responsáveis de crianças com 4 anos ou mais procurem a unidade de saúde mais próxima para avaliação da caderneta de vacinação. As salas de vacina das UBSs e ESFs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – as unidades da Praia Azul, São Vito e Mathiensen atendem até as 20h.

“A poliomielite é uma doença grave, que pode ser prevenida por meio da vacinação. O Brasil permanece livre da circulação do poliovírus há mais de três décadas graças às coberturas vacinais. A inclusão da segunda dose de reforço fortalece ainda mais essa proteção e garante que as crianças mantenham a imunidade. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis procurem a unidade de saúde mais próxima para verificar a caderneta de vacinação e, se necessário, atualizar o esquema vacinal”, ressaltou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Segundo o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), o último caso de infecção pelo poliovírus no Brasil ocorreu em 1989. Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território, juntamente com os demais países das Américas, fruto das estratégias de vacinação adotadas durante décadas de combate contra a doença.

“A inclusão da segunda dose de reforço contra a poliomielite reforça o nosso compromisso com a prevenção e a proteção da saúde das nossas crianças. Embora o Brasil esteja livre da circulação do poliovírus há décadas, esse cenário só é mantido graças às coberturas vacinais. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis mantenham a caderneta de vacinação atualizada e procurem as unidades de saúde sempre que houver alguma dose em atraso. Vacinar é a forma mais segura e eficaz de evitar o retorno dessa doença”, afirmou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Multivacinação

Nesta segunda-feira, foi iniciada também a Campanha de Multivacinação do Governo do Estado de São Paulo, realizada em todos os 645 municípios paulistas. Durante esse período, Americana vai intensificar as ações de atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, conforme as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde. As estratégias incluem conferência da situação vacinal, orientação às famílias sobre a importância da imunização e mobilização das equipes da Atenção Primária para busca ativa e identificação de pessoas com esquema vacinal incompleto.

O Dia D da campanha está marcado para 22 de agosto (sábado), das 8h às 16h, com atualização da caderneta de vacinação em nove unidades de saúde do município, nos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, Cariobinha, Parque Gramado, Jardim Boer, Jardim Brasil, São Domingos, Parque das Nações e Mário Covas.

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