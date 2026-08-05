Americana receberá R$ 60 milhões em investimentos em drenagem urbana do UniversalizaSP. Este valor se soma aos R$ 2 bilhões de investimentos previstos até 2060 na infraestrutura de saneamento básico, dos quais R$ 926 milhões estão previstos até 2033, para universalização dos serviços no município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O investimento será destinado a intervenções nos córregos Fazenda Angélica e São Manuel e no Ribeirão Quilombo, envolvendo quatro ações principais. Entre elas está a implantação de uma rede de galerias subterrâneas, com quase 2 quilômetros de tubulações e bocas de captação na avenida da Saúde e vias transversais, para coletar e escoar a água da chuva que corre pelas ruas.

O projeto também prevê a criação de uma área verde drenante, com solo permeável e vegetação, que funciona como uma “esponja natural”: em vez de a água escorrer pela superfície e causar enchentes, ela é absorvida pelo solo ou retida pelas plantas.

Outra intervenção será o revestimento em concreto do canal principal do córrego São Manuel, que receberá um revestimento estrutural em concreto e degraus hidráulicos, ambos necessários para controlar a velocidade do escoamento.

Também será construída uma bacia de detenção (reservatório de amortecimento) no ponto final do sistema, antes de a água chegar ao Córrego Fazenda Angélica. O reservatório terá a função de compensar parte dos impactos decorrentes da regularização da infraestrutura de drenagem, liberando a água aos poucos e evitando picos de cheia.

Esses investimentos estão previstos no Plano Municipal de Drenagem Urbana do município de Americana. Além desses projetos, o Programa Universaliza SP prevê obras estruturantes de saneamento básico no município, como as subadutoras das avenidas Europa e Chalil, reforma da elevatória de água bruta na captação do Rio Piracicaba, reforma e ampliação da ETE Carioba e instalação do tratamento terciário de esgoto nas ETEs Carioba, Praia Azul e Balsa até 2032, entre outras intervenções.

“Garantir a segurança hídrica é um dos pilares centrais do Universaliza SP. Isso significa investir em infraestrutura robusta e gestão inteligente para combater o desperdício na rede. Com o programa, temos a oportunidade de unir esforços com o município para implementar soluções estruturantes e contribuir para a resiliência hídrica local”, destacou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.

Universaliza e privatizações

Conduzido pelas Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) e de Parcerias em Investimentos (SPI), o programa Universaliza SP está em fase de avaliação das contribuições recebidas durante consulta pública realizada de 27 de abril a 12 de junho de 2026. A iniciativa integra uma estratégia mais ampla do Governo de São Paulo para transformar a realidade do saneamento em 146 municípios, com previsão de mobilizar R$ 29 bilhões em recursos para obras e operações até 2033 e mais de R$ 100 bilhões até 2060.

“Essa obra na Avenida da Saúde é uma conquista muito importante para Americana e resultado de um trabalho que nossa gestão vem desenvolvendo desde o início do mandato para buscar soluções para um problema histórico da cidade. Toda essa região do bairro São Manoel sofre há anos com os impactos das chuvas, e essa obra representa um avanço fundamental para ampliar a segurança da drenagem urbana, reduzir os riscos de alagamentos e proporcionar mais qualidade de vida à população. Agradecemos ao Governo do Estado e à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística pela parceria na viabilização desse importante investimento para o município”, afirmou Chico Sardelli, prefeito de Americana.

Leia Mais notícias da cidade e região